https://ukraina.ru/20231110/1050927156.html
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира - 10.11.2023 Украина.ру
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту драки между потенциальным призывником и сотрудником военкомата, сообщает военкомат Житомирской области
2023-11-10T16:11
2023-11-10T16:11
2023-11-10T16:11
новости
украина
житомир
житомирская область
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военком
призывники
полиция
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Заявление в полицию подал сотрудник военкомата, который получил от мужчины несколько ударов.Накануне в Сети распространилось видео, на котором четверо сотрудников житомирского военкомата скрутили мужчину призывного возраста. Ему удалось вырваться и отбиться от них. После чего мужчина избил одного из военкомов, сплюнул и вымыл руки в луже.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
https://ukraina.ru/20231109/1050901260.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, житомир, житомирская область, военкомат, военком, призывники, полиция
Новости, Украина, Житомир, Житомирская область, военкомат, военком, призывники, полиция
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту драки между потенциальным призывником и сотрудником военкомата, сообщает военкомат Житомирской области