Избитый военком подал заявление в полицию Житомира - 10.11.2023 Украина.ру
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Избитый военком подал заявление в полицию Житомира
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира - 10.11.2023 Украина.ру
Избитый военком подал заявление в полицию Житомира
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту драки между потенциальным призывником и сотрудником военкомата, сообщает военкомат Житомирской области
2023-11-10T16:11
2023-11-10T16:11
новости
украина
житомир
житомирская область
военкомат
военком
призывники
полиция
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Заявление в полицию подал сотрудник военкомата, который получил от мужчины несколько ударов.Накануне в Сети распространилось видео, на котором четверо сотрудников житомирского военкомата скрутили мужчину призывного возраста. Ему удалось вырваться и отбиться от них. После чего мужчина избил одного из военкомов, сплюнул и вымыл руки в луже.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, житомир, житомирская область, военкомат, военком, призывники, полиция
Новости, Украина, Житомир, Житомирская область, военкомат, военком, призывники, полиция

Избитый военком подал заявление в полицию Житомира

16:11 10.11.2023
 
© Национальная полиция УкраиныПолиция задержала мужчину, торговавшего людьми
Полиция задержала мужчину, торговавшего людьми
© Национальная полиция Украины
Читать в
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту драки между потенциальным призывником и сотрудником военкомата, сообщает военкомат Житомирской области
Заявление в полицию подал сотрудник военкомата, который получил от мужчины несколько ударов.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором четверо сотрудников житомирского военкомата скрутили мужчину призывного возраста.
Ему удалось вырваться и отбиться от них. После чего мужчина избил одного из военкомов, сплюнул и вымыл руки в луже.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
9 ноября, 17:43
"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в лужеСотрудники житомирского военкомата попытались задержать мужчину призывного возраста, но он смог от них отбиться. Видео произошедшего 9 ноября распространилось в Сети
 
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