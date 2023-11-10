https://ukraina.ru/20231110/1050927156.html

Избитый военком подал заявление в полицию Житомира

Избитый военком подал заявление в полицию Житомира - 10.11.2023 Украина.ру

Избитый военком подал заявление в полицию Житомира

Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту драки между потенциальным призывником и сотрудником военкомата, сообщает военкомат Житомирской области

2023-11-10T16:11

2023-11-10T16:11

2023-11-10T16:11

новости

украина

житомир

житомирская область

военкомат

военком

призывники

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050414488_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_6ba09fa4e7faaae99833757cb8e94eb8.jpg

Заявление в полицию подал сотрудник военкомата, который получил от мужчины несколько ударов.Накануне в Сети распространилось видео, на котором четверо сотрудников житомирского военкомата скрутили мужчину призывного возраста. Ему удалось вырваться и отбиться от них. После чего мужчина избил одного из военкомов, сплюнул и вымыл руки в луже.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.

https://ukraina.ru/20231109/1050901260.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, житомир, житомирская область, военкомат, военком, призывники, полиция