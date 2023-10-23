https://ukraina.ru/20231023/1050399171.html

"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины

"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины - 23.10.2023 Украина.ру

"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины

Мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан, написал 23 октября бывший премьер-министр Украины в своём телеграм-канале

2023-10-23T10:22

2023-10-23T10:22

2023-10-23T10:22

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украина

николай азаров

мобилизация

всу

военкоматы

резервы

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Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями."В Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - пишет он.Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается всё меньше сторонников и всё меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил, подытожил Азаров. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, пояснил он. В то же время глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.

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новости, украина, николай азаров, мобилизация, всу, военкоматы, резервы