"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины - 23.10.2023 Украина.ру
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"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины
"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины - 23.10.2023 Украина.ру
"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины
Мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан, написал 23 октября бывший премьер-министр Украины в своём телеграм-канале
2023-10-23T10:22
2023-10-23T10:22
новости
украина
николай азаров
мобилизация
всу
военкоматы
резервы
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Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями."В Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - пишет он.Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается всё меньше сторонников и всё меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил, подытожил Азаров. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, пояснил он. В то же время глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
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новости, украина, николай азаров, мобилизация, всу, военкоматы, резервы
Новости, Украина, Николай Азаров, мобилизация, ВСУ, военкоматы, резервы

"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины

10:22 23.10.2023
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан, написал 23 октября бывший премьер-министр Украины в своём телеграм-канале
"Мобилизация в Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев", - написал Азаров.
Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
"В Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - пишет он.
Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается всё меньше сторонников и всё меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил, подытожил Азаров.

Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, пояснил он.
В то же время глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 05:26
Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье На дальнем западе Украины, в Закарпатье, ежедневно продолжают отлавливать украинских уклонистов и дезертиров, не желающих бегать по минным полям в Работино. Наплыв беглецов увеличивается по мере ужесточения мобилизации на Украине и в преддверии наступления осенних холодов и распутицы, когда вплавь реки будет сложно переплыть
 
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