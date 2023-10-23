"Настоящий кошмар для украинцев": Азаров о мобилизационном ресурсе Украины
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан, написал 23 октября бывший премьер-министр Украины в своём телеграм-канале
"Мобилизация в Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев", - написал Азаров.
Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
"В Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - пишет он.
Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается всё меньше сторонников и всё меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил, подытожил Азаров.
Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, пояснил он.
Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, пояснил он.
В то же время глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
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