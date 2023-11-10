Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста - 10.11.2023 Украина.ру
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Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста
Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста - 10.11.2023 Украина.ру
Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста
В Печерском районе Киева один из скверов планируют назвать именем покойного ВСУшника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, сообщила 10 ноября пресс-служба Киевского горсовета
2023-11-10T12:38
2023-11-10T12:38
новости
украина
киев
скверы
правый сектор
украинские националисты
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Решение о названии сквера приняли 69 депутатов Киевского горсовета на пленарном заседании 9 ноября.Заместитель городского главы, секретарь горсовета Владимир Бондаренко напомнил, что Коцюбайло погиб под Артёмовском в марте этого года."Мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", –заявил Бондаренко.Согласие на название сквера в честь ВСУшника "Да Винчи" дали его родственники.В честь одного из главарей Правого сектора* уже переименовали улицу в Харькове: вместо Державинской сделали Коцюбайло.Националист Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи") был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте этого года. Он состоял в "Правом секторе"*, перед ликвидацией лично из рук Владимира Зеленского получил награду "Героя Украины".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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новости, украина, киев, скверы, правый сектор, украинские националисты
Новости, Украина, Киев, скверы, Правый сектор, украинские националисты

Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста

12:38 10.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Коцюбайло / Перейти в фотобанкДмитрий Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Коцюбайло
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В Печерском районе Киева один из скверов планируют назвать именем покойного ВСУшника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, сообщила 10 ноября пресс-служба Киевского горсовета
Решение о названии сквера приняли 69 депутатов Киевского горсовета на пленарном заседании 9 ноября.
Заместитель городского главы, секретарь горсовета Владимир Бондаренко напомнил, что Коцюбайло погиб под Артёмовском в марте этого года.
"Мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", –заявил Бондаренко.
Согласие на название сквера в честь ВСУшника "Да Винчи" дали его родственники.
В честь одного из главарей Правого сектора* уже переименовали улицу в Харькове: вместо Державинской сделали Коцюбайло.
Националист Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи") был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте этого года. Он состоял в "Правом секторе"*, перед ликвидацией лично из рук Владимира Зеленского получил награду "Героя Украины".
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 07:59
Кто такой Герой Украины «Да Винчи» и за что его наградил ЗеленскийНакануне широко анонсированной акции националистов на Майдане президент сделал неожиданный жест: торжественно под объективы телекамер вручил награду Героя Украины молодому фронтовику Дмитрию Коцюбайло, который даже по официальной точке зрения не совершил никакого подвига. Кто он и чем вызвано награждение, разбиралась Украина.ру
 
НовостиУкраинаКиевскверыПравый секторукраинские националисты
 
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