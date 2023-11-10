Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Коцюбайло / Перейти в фотобанкДмитрий Коцюбайло
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Коцюбайло
В Печерском районе Киева один из скверов планируют назвать именем покойного ВСУшника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, сообщила 10 ноября пресс-служба Киевского горсовета
Решение о названии сквера приняли 69 депутатов Киевского горсовета на пленарном заседании 9 ноября.
Заместитель городского главы, секретарь горсовета Владимир Бондаренко напомнил, что Коцюбайло погиб под Артёмовском в марте этого года.
"Мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе", –заявил Бондаренко.
Согласие на название сквера в честь ВСУшника "Да Винчи" дали его родственники.
В честь одного из главарей Правого сектора* уже переименовали улицу в Харькове: вместо Державинской сделали Коцюбайло.
Националист Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи") был ликвидирован российской армией в ходе СВО в марте этого года. Он состоял в "Правом секторе"*, перед ликвидацией лично из рук Владимира Зеленского получил награду "Героя Украины".
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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