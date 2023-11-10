Сквер в Киеве назовут в честь покойного нациста

Кто такой Герой Украины «Да Винчи» и за что его наградил Зеленский

Накануне широко анонсированной акции националистов на Майдане президент сделал неожиданный жест: торжественно под объективы телекамер вручил награду Героя Украины молодому фронтовику Дмитрию Коцюбайло, который даже по официальной точке зрения не совершил никакого подвига. Кто он и чем вызвано награждение, разбиралась Украина.ру