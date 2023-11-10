Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
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Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-11-10T10:34
2023-11-10T10:34
украина
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"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал Орбан.Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека. Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.
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украина, венгрия, ес, новости, зарубежье
Украина, Венгрия, ЕС, Новости, Зарубежье

Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС

10:34 10.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал Орбан.
Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека.
Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
08:12
Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из КореиВенгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. Передает 10 ноября РИА Новости
 
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