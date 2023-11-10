https://ukraina.ru/20231110/1050914864.html

Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС

Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру

Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС

Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2023-11-10T10:34

2023-11-10T10:34

2023-11-10T10:34

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"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал Орбан.Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека. Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.

https://ukraina.ru/20231110/1050912325.html

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