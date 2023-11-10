Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал Орбан.
Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека.
Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из КореиВенгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. Передает 10 ноября РИА Новости