В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
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В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Пожар на складе стройматериалов возник в ночь на пятницу в Виннице в центре Украины. Об этом сообщил 10 ноября телеканал "Общественное"
2023-11-10T07:50
2023-11-10T07:50
пожар
винница
склады
новости
украина
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"В Виннице загорелись склады, на которых хранился ламинат", - говорится в материале.Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, тем не менее огонь удалось локализовать.Информация о пострадавших уточняется.
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пожар, винница, склады, новости, украина
пожар, Винница, склады, Новости, Украина

В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ

07:50 10.11.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Пожар на складе стройматериалов возник в ночь на пятницу в Виннице в центре Украины. Об этом сообщил 10 ноября телеканал "Общественное"
"В Виннице загорелись склады, на которых хранился ламинат", - говорится в материале.
Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, тем не менее огонь удалось локализовать.
Информация о пострадавших уточняется.
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