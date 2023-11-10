https://ukraina.ru/20231110/1050911859.html

В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ

В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ - 10.11.2023 Украина.ру

В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ

Пожар на складе стройматериалов возник в ночь на пятницу в Виннице в центре Украины. Об этом сообщил 10 ноября телеканал "Общественное"

2023-11-10T07:50

2023-11-10T07:50

2023-11-10T07:50

пожар

винница

склады

новости

украина

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"В Виннице загорелись склады, на которых хранился ламинат", - говорится в материале.Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, тем не менее огонь удалось локализовать.Информация о пострадавших уточняется.

https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пожар, винница, склады, новости, украина