https://ukraina.ru/20231110/1050911742.html

Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ

Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ - 10.11.2023 Украина.ру

Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России

2023-11-10T07:35

2023-11-10T07:35

2023-11-10T07:35

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"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - указали в ведомстве.Накануне российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма.

https://ukraina.ru/20231109/1050884497.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пво, дроны, минобороны, крым, новости