Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ - 10.11.2023 Украина.ру
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Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ
Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ - 10.11.2023 Украина.ру
Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России
2023-11-10T07:35
2023-11-10T07:35
пво
дроны
минобороны
крым
новости
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"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - указали в ведомстве.Накануне российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма.
https://ukraina.ru/20231109/1050884497.html
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пво, дроны, минобороны, крым, новости
ПВО, дроны, Минобороны, Крым, Новости

Россияне сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области — Минобороны РФ

07:35 10.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Крыму и один в Тульской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России
"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - указали в ведомстве.
Накануне российские средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма.
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
Вчера, 11:00
Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWMРоссия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов, и производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале американского журнала Military Watch Magazine
 
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