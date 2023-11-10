https://ukraina.ru/20231110/1050911448.html

Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ

Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ - 10.11.2023 Украина.ру

Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ

Рекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости

2023-11-10T07:19

2023-11-10T07:19

2023-11-10T07:19

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"Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый из Кореи.Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество. И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый."Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.

https://ukraina.ru/20231109/1050903970.html

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