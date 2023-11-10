Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ - 10.11.2023 Украина.ру
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Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ
Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ - 10.11.2023 Украина.ру
Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ
Рекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости
2023-11-10T07:19
2023-11-10T07:19
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"Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый из Кореи.Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество. И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый."Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.
https://ukraina.ru/20231109/1050903970.html
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ес, украина, россия, переговоры, новости
ЕС, Украина, Россия, переговоры, Новости

Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФ

07:19 10.11.2023
 
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Открытые источники
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Рекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости
"Честно говоря, не знаю, насколько (вступление Украины в ЕС) реалистично. На мой взгляд, это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", - заявил ученый из Кореи.
Он напомнил, что, согласно сообщению американского телеканала, Запад оценивает конфликт как тупиковый и переживает по поводу своих возможностей продолжать спонсировать Киев. Большинство кандидатов от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США открыто высказываются против этого. Поэтому сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО.
Но чтобы убедить Киев начать мирные переговоры, нужно сначала определиться с тем, что устроит и Украину, и Россию, чтобы они могли достичь согласия.
"Россия четко дала понять, что Украина не должна ставить вопрос об (утраченных) территориях. А Киев официально (их потерю) не признает. Второе – это невступление Украины в НАТО. Но это опять же выгодно России. Поэтому Киеву нужно дать хоть что-то взамен. И, на мой взгляд, таким подарком является вступление в ЕС", - полагает Чже Сун Хун.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября вновь заявил, что Москва никогда не возражала против планов Украины по вступлению в Европейское экономическое сообщество.
И это стало важным сигналом о том, как можно разрешить нынешний кризис, уверен ученый.
"Украина закрепила в конституции вступление в НАТО и ЕС в качестве основ государственной политики. Из-за следования Киева этим целям погибли сотни тысяч людей, но не удалось достичь ни одного ни другого. Если сейчас Украине придется отказаться еще и от территорий, то это будет означать политическую смерть для нынешнего президента... А США важно удержать Зеленского на плаву и не дать Украине быстро развалиться. Поэтому вступление Украины в ЕС – единственная альтернатива, чтобы попытаться убедить Зеленского пойти на переговоры", - полагает корейский эксперт.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 21:55
Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕСКатегорически против членства Украины в Евросоюзе представители нового политического движения в Германии, сформированного под руководством левого депутата Сары Вагенкнехт, которую уже прозвали "подругой Путина"
 
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