Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО - 10.11.2023 Украина.ру
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Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО
Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО - 10.11.2023 Украина.ру
Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО
Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-10T06:45
2023-11-10T06:46
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"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей… Огонь [по противнику] ведётся прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения десантников постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются к позициям ВСУ практически вплотную. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, расчёт десантников, во избежание ответного огня, немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
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новости, россия, донбасс, сво, артёмовск (бахмут), вдв, вс рф, всу
Новости, Россия, Донбасс, СВО, Артёмовск (Бахмут), ВДВ, ВС РФ, ВСУ

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО

06:45 10.11.2023 (обновлено: 06:46 10.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей… Огонь [по противнику] ведётся прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения десантников постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются к позициям ВСУ практически вплотную. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, расчёт десантников, во избежание ответного огня, немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
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