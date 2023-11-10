Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО
06:45 10.11.2023 (обновлено: 06:46 10.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей… Огонь [по противнику] ведётся прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения десантников постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются к позициям ВСУ практически вплотную. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, расчёт десантников, во избежание ответного огня, немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
06:00Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкойС точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет важное значение. Его освобождение станет финальной точкой для всего региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный