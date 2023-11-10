https://ukraina.ru/20231110/1050911120.html

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО - 10.11.2023 Украина.ру

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ - МО

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-10T06:45

2023-11-10T06:45

2023-11-10T06:46

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"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей… Огонь [по противнику] ведётся прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения десантников постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются к позициям ВСУ практически вплотную. После поражения объекта и уничтожения живой силы противника, расчёт десантников, во избежание ответного огня, немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.

https://ukraina.ru/20231110/1050905062.html

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новости, россия, донбасс, сво, артёмовск (бахмут), вдв, вс рф, всу