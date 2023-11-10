Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам - 10.11.2023 Украина.ру
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Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам - 10.11.2023 Украина.ру
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам
Российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
2023-11-10T01:49
2023-11-10T01:49
новости
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Такое решение было принято в связи с тем, что в ходе переговоров представители западных стран оказались "не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах". В ведомстве указали, что главным аргументом представителей Запада стало то, что Совету якобы незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Вместе с тем, отмечается, за минувший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами. При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего. Несмотря на это, российская сторона не намерена снижать актуальность данной темы. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".
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новости, северный поток-2, мид рф, расследование
Новости, Северный поток-2, МИД РФ, расследование

Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам

01:49 10.11.2023
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
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Российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
Такое решение было принято в связи с тем, что в ходе переговоров представители западных стран оказались "не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах".
"Одно только их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта говорит само за себя. (...) В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток", – говорится в сообщении МИД.
В ведомстве указали, что главным аргументом представителей Запада стало то, что Совету якобы незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции.
Вместе с тем, отмечается, за минувший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами. При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего.
Несмотря на это, российская сторона не намерена снижать актуальность данной темы.
"Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. В Москве убеждены, что атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности. Виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание", – заключили в МИД РФ.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".
 
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