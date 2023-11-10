https://ukraina.ru/20231110/1050908352.html
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам - 10.11.2023 Украина.ру
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам
Российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
2023-11-10T01:49
2023-11-10T01:49
2023-11-10T01:49
новости
северный поток-2
мид рф
расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg
Такое решение было принято в связи с тем, что в ходе переговоров представители западных стран оказались "не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах". В ведомстве указали, что главным аргументом представителей Запада стало то, что Совету якобы незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Вместе с тем, отмечается, за минувший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами. При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего. Несмотря на это, российская сторона не намерена снижать актуальность данной темы. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_f0ca6ff6d90807e9ab0e0b67c5ed96b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток-2, мид рф, расследование
Новости, Северный поток-2, МИД РФ, расследование
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам
Российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
Такое решение было принято в связи с тем, что в ходе переговоров представители западных стран оказались "не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах".
"Одно только их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта говорит само за себя. (...) В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток", – говорится в сообщении МИД.
В ведомстве указали, что главным аргументом представителей Запада стало то, что Совету якобы незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции.
Вместе с тем, отмечается, за минувший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами. При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего.
Несмотря на это, российская сторона не намерена снижать актуальность данной темы.
"Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. В Москве убеждены, что атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности. Виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание", – заключили в МИД РФ.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял
, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".