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Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам

Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам - 10.11.2023 Украина.ру

Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокам

Российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ

2023-11-10T01:49

2023-11-10T01:49

2023-11-10T01:49

новости

северный поток-2

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расследование

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Такое решение было принято в связи с тем, что в ходе переговоров представители западных стран оказались "не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах". В ведомстве указали, что главным аргументом представителей Запада стало то, что Совету якобы незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Вместе с тем, отмечается, за минувший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами. При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего. Несмотря на это, российская сторона не намерена снижать актуальность данной темы. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северный поток-2, мид рф, расследование