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США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев

США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев - 31.10.2023 Украина.ру

США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев

При помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

2023-10-31T22:59

2023-10-31T22:59

2023-10-31T23:00

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теракт

патрушев

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Патрушев напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений" и указал на то, что эти слова имеют более глубокий смысл. В то же время, именно Соединённые Штаты сегодня провоцируют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан, добавил секретарь Совбеза. Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, северный поток, теракт, патрушев, совбез, сша