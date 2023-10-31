США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев - 31.10.2023 Украина.ру
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США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев
США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев - 31.10.2023 Украина.ру
США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев
При помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
2023-10-31T22:59
2023-10-31T23:00
новости
северный поток
теракт
патрушев
совбез
сша
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Патрушев напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений" и указал на то, что эти слова имеют более глубокий смысл. В то же время, именно Соединённые Штаты сегодня провоцируют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан, добавил секретарь Совбеза. Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
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новости, северный поток, теракт, патрушев, совбез, сша
Новости, Северный поток, теракт, Патрушев, Совбез, США

США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России — Патрушев

22:59 31.10.2023 (обновлено: 23:00 31.10.2023)
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
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При помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
"США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счёт других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — цитирует спикера Совбеза РИА Новости.
Патрушев напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений" и указал на то, что эти слова имеют более глубокий смысл.
В то же время, именно Соединённые Штаты сегодня провоцируют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
"Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", — сказал секретарь Совбеза России.
В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан, добавил секретарь Совбеза.
Ранее, 10 октября, российская сторона запросила заседания Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках".
До этого в Москве назвали актами международного терроризма подрывы подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
Напомним, "Северные потоки" подверглись атаке в Балтийском море в ночь на 26 сентября прошлого года. Газопроводы строились международным консорциумом с участием России и стран Евросоюза. По подводным газопроводам "Газпром" поставлял свою продукцию в хаб на побережье Германии, откуда она расходилась по Западной Европе.
 
НовостиСеверный потоктерактПатрушевСовбезСША
 
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