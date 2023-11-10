https://ukraina.ru/20231110/1050898328.html

Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима

Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима - 10.11.2023 Украина.ру

Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима

Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе авдеевского Коксохима. ВС РФ необходимо занять хотя бы несколько корпусов на территории завода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:30

2023-11-10T05:30

2023-11-10T05:30

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На севере Авдеевки ВС РФ перешли дорогу и продвигаются в сторону Степового и Коксохима. И главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, рассказал обозреватель.Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и самой промзоны находятся на юге Авдеевки. При этом российским подразделениям нужно занять хотя бы часть зданий Коксохима, добавил он.В любом случае Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе Коксохима. Потому что там расположены склады, госпитали и командные пункты. Это не сплошная крепость, а тыловой и логистический хаб противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050845716.html

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новости, днр, авдеевка, вс рф, штурм, завод, донецк, мариуполь, артемовск, промзона, наступление, бои