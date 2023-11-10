Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима - 10.11.2023 Украина.ру
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Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима
Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима - 10.11.2023 Украина.ру
Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима
Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе авдеевского Коксохима. ВС РФ необходимо занять хотя бы несколько корпусов на территории завода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T05:30
2023-11-10T05:30
новости
днр
авдеевка
вс рф
штурм
завод
донецк
мариуполь
артемовск
промзона
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На севере Авдеевки ВС РФ перешли дорогу и продвигаются в сторону Степового и Коксохима. И главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, рассказал обозреватель.Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и самой промзоны находятся на юге Авдеевки. При этом российским подразделениям нужно занять хотя бы часть зданий Коксохима, добавил он.В любом случае Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе Коксохима. Потому что там расположены склады, госпитали и командные пункты. Это не сплошная крепость, а тыловой и логистический хаб противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050845716.html
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новости, днр, авдеевка, вс рф, штурм, завод, донецк, мариуполь, артемовск, промзона, наступление, бои
Новости, ДНР, Авдеевка, ВС РФ, штурм, завод, Донецк, Мариуполь, Артемовск, промзона, наступление, бои

Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима

05:30 10.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе авдеевского Коксохима. ВС РФ необходимо занять хотя бы несколько корпусов на территории завода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
На севере Авдеевки ВС РФ перешли дорогу и продвигаются в сторону Степового и Коксохима. И главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, рассказал обозреватель.
Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и самой промзоны находятся на юге Авдеевки. При этом российским подразделениям нужно занять хотя бы часть зданий Коксохима, добавил он.
"Да, многие говорят, что у нас (ВС РФ. - Ред.) был пример "Азовстали" в Мариуполе, когда мы не штурмовали промышленную застройку. Но у нас был пример металлургического завода АЗОМ в Артемовске, когда мы его проштурмовали за две недели (это довольно быстро), и ВСУ серьезно пришлось отступать на севере города", - отметил Угольный.
В любом случае Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе Коксохима. Потому что там расположены склады, госпитали и командные пункты. Это не сплошная крепость, а тыловой и логистический хаб противника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 04:00
Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборонаДля ВСУ Авдеевка долгое время была плацдармом, куда по шоссе и железным дорогам с разных направлений перебрасывались оружие, боеприпасы и живая сила. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиДНРАвдеевкаВС РФштурмзаводДонецкМариупольАртемовскпромзонанаступлениебои
 
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