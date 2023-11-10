Развязка Авдеевки. Военный эксперт рассказал, нужно ли ВС РФ начинать штурм Коксохима
Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе авдеевского Коксохима. ВС РФ необходимо занять хотя бы несколько корпусов на территории завода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
На севере Авдеевки ВС РФ перешли дорогу и продвигаются в сторону Степового и Коксохима. И главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, рассказал обозреватель.
Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и самой промзоны находятся на юге Авдеевки. При этом российским подразделениям нужно занять хотя бы часть зданий Коксохима, добавил он.
"Да, многие говорят, что у нас (ВС РФ. - Ред.) был пример "Азовстали" в Мариуполе, когда мы не штурмовали промышленную застройку. Но у нас был пример металлургического завода АЗОМ в Артемовске, когда мы его проштурмовали за две недели (это довольно быстро), и ВСУ серьезно пришлось отступать на севере города", - отметил Угольный.
В любом случае Российским бойцам важно сдерживать ВСУ в районе Коксохима. Потому что там расположены склады, госпитали и командные пункты. Это не сплошная крепость, а тыловой и логистический хаб противника, заключил собеседник Украина.ру.
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