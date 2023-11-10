https://ukraina.ru/20231110/1050896302.html

"Русские готовятся к броску": военный обозреватель раскрыл, в чем главная интрига Авдеевки

"Русские готовятся к броску": военный обозреватель раскрыл, в чем главная интрига Авдеевки - 10.11.2023 Украина.ру

"Русские готовятся к броску": военный обозреватель раскрыл, в чем главная интрига Авдеевки

Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и промзоны находятся на юге Авдеевки. ВС РФ продвигаются в сторону Степового и Коксохима, поэтому могут нанести удар по двум направлениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:20

2023-11-10T05:20

2023-11-10T05:20

новости

авдеевка

штурм

донецк

железная дорога

логистика

всу

днр

наступление

вс рф

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На северном фасе авдеевского участка ВС РФ ведут бои за рубеж железной дороги Авдеевка-Очеретино. На этом участке фронта российские силы контролируют три километра, рассказал обозреватель.Российские подразделения уже перешли дорогу и двигаются в сторону Степового и Коксохима. Главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, добавил он.Если российские войска завяжут бои в районе Коксохима, показав, что можем куда-то продвинуться, то с военной точки зрения это было бы правильное решение, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050704819.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, штурм, донецк, железная дорога, логистика, всу, днр, наступление, вс рф