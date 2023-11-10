"Русские готовятся к броску": военный обозреватель раскрыл, в чем главная интрига Авдеевки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Самые мощные укрепрайоны ВСУ вроде "Царской охоты" и промзоны находятся на юге Авдеевки. ВС РФ продвигаются в сторону Степового и Коксохима, поэтому могут нанести удар по двум направлениям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
На северном фасе авдеевского участка ВС РФ ведут бои за рубеж железной дороги Авдеевка-Очеретино. На этом участке фронта российские силы контролируют три километра, рассказал обозреватель.
"На южном фасе сами украинцы говорят, что для них там обстановка серьезно ухудшилась. Мол, русские готовятся к броску на Северное и Тоненькое", - отметил эксперт.
Российские подразделения уже перешли дорогу и двигаются в сторону Степового и Коксохима. Главная интрига состоит в том, куда будет нанесен основной удар: в сторону Степового-Бердычей или ВС РФ начнут штурм Коксохима, добавил он.
"В любом случае нам необходимо сдерживать противника в районе Коксохима. Потому что там у него склады, госпитали и командные пункты. Это не сплошная крепость. Скорее, это тыловой и логистический хаб", - подчеркнул Угольный.
Если российские войска завяжут бои в районе Коксохима, показав, что можем куда-то продвинуться, то с военной точки зрения это было бы правильное решение, заключил собеседник Украина.ру.
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