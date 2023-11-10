Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины
Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины
Для того, чтобы спрятать истребители, Украина может перебазировать их на другие аэродромы. С помощью средств обнаружения и дальнобойных ракет ВС РФ должны нейтрализовать эту угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-11-10T04:30
2023-11-10T04:30
новости
истребители
украина
удары
ракеты
аэродромы
польша
румыния
самолеты
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ВС РФ регулярно наносят удары по украинские военным аэродромам под Днепропетровском, Кировоградом и Полтавой, но пока этого недостаточно. Потому что Украина может перебазировать самолеты на аэродромы сопутствующих стран, например Польши или Румынии, рассказал эксперт.У ракет, поставляемых на Украину дальность стрельбы 300 километров. Средняя скорость самолета 1800 км/ч. Для ракетной атаки необходимо порядка 10 минут. После выстрела истребители могут уйти куда-то на западную Украину, добавил он.Самолеты, которые передавала Польша и Словакия по больше части уже уничтожены. Их осталось на эскадрилью. Но каждый несет по две ракеты, поэтому нельзя недооценивать эту угрозу, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, истребители, украина, удары, ракеты, аэродромы, польша, румыния, самолеты
Новости, истребители, Украина, удары, ракеты, аэродромы, Польша, Румыния, самолеты

Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины

04:30 10.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of UkraineСу-24 ВВС Украина
Су-24 ВВС Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Для того, чтобы спрятать истребители, Украина может перебазировать их на другие аэродромы. С помощью средств обнаружения и дальнобойных ракет ВС РФ должны нейтрализовать эту угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
ВС РФ регулярно наносят удары по украинские военным аэродромам под Днепропетровском, Кировоградом и Полтавой, но пока этого недостаточно. Потому что Украина может перебазировать самолеты на аэродромы сопутствующих стран, например Польши или Румынии, рассказал эксперт.
У ракет, поставляемых на Украину дальность стрельбы 300 километров. Средняя скорость самолета 1800 км/ч. Для ракетной атаки необходимо порядка 10 минут. После выстрела истребители могут уйти куда-то на западную Украину, добавил он.
"Кстати, [самолеты] F-16, которые только-только появляются у Украины, могут нести одну такую ракету. Су-24 — это фронтовой бомбардировщик, который несет побольше. МиГ-29 не тянет. Он только противорадиолокационную ракету HARM может нести", - подчеркнул Дандыкин.
Самолеты, которые передавала Польша и Словакия по больше части уже уничтожены. Их осталось на эскадрилью. Но каждый несет по две ракеты, поэтому нельзя недооценивать эту угрозу, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 10:47
Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, ГерманииЕвропа не союзник России в борьбе с нацизмом на Украине. Фашизм — это естественное порождение западной цивилизации. Как к этому относиться и что делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
НовостиистребителиУкраинаударыракетыаэродромыПольшаРумыниясамолеты
 
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