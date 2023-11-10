https://ukraina.ru/20231110/1050886898.html

Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины

Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины - 10.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины

Для того, чтобы спрятать истребители, Украина может перебазировать их на другие аэродромы. С помощью средств обнаружения и дальнобойных ракет ВС РФ должны нейтрализовать эту угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-11-10T04:30

2023-11-10T04:30

2023-11-10T04:30

новости

истребители

украина

удары

ракеты

аэродромы

польша

румыния

самолеты

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ВС РФ регулярно наносят удары по украинские военным аэродромам под Днепропетровском, Кировоградом и Полтавой, но пока этого недостаточно. Потому что Украина может перебазировать самолеты на аэродромы сопутствующих стран, например Польши или Румынии, рассказал эксперт.У ракет, поставляемых на Украину дальность стрельбы 300 километров. Средняя скорость самолета 1800 км/ч. Для ракетной атаки необходимо порядка 10 минут. После выстрела истребители могут уйти куда-то на западную Украину, добавил он.Самолеты, которые передавала Польша и Словакия по больше части уже уничтожены. Их осталось на эскадрилью. Но каждый несет по две ракеты, поэтому нельзя недооценивать эту угрозу, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html

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2023

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новости, истребители, украина, удары, ракеты, аэродромы, польша, румыния, самолеты