Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины
Для того, чтобы спрятать истребители, Украина может перебазировать их на другие аэродромы. С помощью средств обнаружения и дальнобойных ракет ВС РФ должны нейтрализовать эту угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
ВС РФ регулярно наносят удары по украинские военным аэродромам под Днепропетровском, Кировоградом и Полтавой, но пока этого недостаточно. Потому что Украина может перебазировать самолеты на аэродромы сопутствующих стран, например Польши или Румынии, рассказал эксперт.
У ракет, поставляемых на Украину дальность стрельбы 300 километров. Средняя скорость самолета 1800 км/ч. Для ракетной атаки необходимо порядка 10 минут. После выстрела истребители могут уйти куда-то на западную Украину, добавил он.
"Кстати, [самолеты] F-16, которые только-только появляются у Украины, могут нести одну такую ракету. Су-24 — это фронтовой бомбардировщик, который несет побольше. МиГ-29 не тянет. Он только противорадиолокационную ракету HARM может нести", - подчеркнул Дандыкин.
Самолеты, которые передавала Польша и Словакия по больше части уже уничтожены. Их осталось на эскадрилью. Но каждый несет по две ракеты, поэтому нельзя недооценивать эту угрозу, заключил собеседник Украина.ру.
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