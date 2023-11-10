Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
В крымских доках стояли корабли, которые скоро будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Керчи и по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара, рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить Крым России необходимо усилить группировку ПВО, хотя эти подразделения итак работают очень хорошо. Также необходима тотальная слежка и уничтожение всех носителей ракет Storm Shadow и SCALP на территории Украины. У Киева еще остались истребители Су-24, которые всячески скрывают, добавил он.
"Для спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года американцы считали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать всю черноморскую акваторию, а Россия будет заперта в Новороссийске", - подчеркнул Дандыкин.
Российское командование сделало все, чтобы рассредоточить силы флота. Он выполняет свои задачи по назначению. В своем сухопутном варианте он тоже воюет хорошо. Две бригады ВС РФ отличились на поле боя и получили звание гвардейских, заключил собеседник Украина.ру.
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