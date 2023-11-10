Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной
Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной
В крымских доках стояли корабли, которые скоро будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Керчи и по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-11-10T04:15
2023-11-10T04:15
новости
россия
черноморский флот вмф россии
крым
керчь
севастополь
удары
ракеты
украина
атаки
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Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара, рассказал эксперт.Чтобы обезопасить Крым России необходимо усилить группировку ПВО, хотя эти подразделения итак работают очень хорошо. Также необходима тотальная слежка и уничтожение всех носителей ракет Storm Shadow и SCALP на территории Украины. У Киева еще остались истребители Су-24, которые всячески скрывают, добавил он.Российское командование сделало все, чтобы рассредоточить силы флота. Он выполняет свои задачи по назначению. В своем сухопутном варианте он тоже воюет хорошо. Две бригады ВС РФ отличились на поле боя и получили звание гвардейских, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, черноморский флот вмф россии, крым, керчь, севастополь, удары, ракеты, украина, атаки, пво
Новости, Россия, Черноморский флот ВМФ России, Крым, Керчь, Севастополь, удары, ракеты, Украина, атаки, ПВО

Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной

04:15 10.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В крымских доках стояли корабли, которые скоро будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Керчи и по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара, рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить Крым России необходимо усилить группировку ПВО, хотя эти подразделения итак работают очень хорошо. Также необходима тотальная слежка и уничтожение всех носителей ракет Storm Shadow и SCALP на территории Украины. У Киева еще остались истребители Су-24, которые всячески скрывают, добавил он.
"Для спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года американцы считали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать всю черноморскую акваторию, а Россия будет заперта в Новороссийске", - подчеркнул Дандыкин.
Российское командование сделало все, чтобы рассредоточить силы флота. Он выполняет свои задачи по назначению. В своем сухопутном варианте он тоже воюет хорошо. Две бригады ВС РФ отличились на поле боя и получили звание гвардейских, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 10:47
Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, ГерманииЕвропа не союзник России в борьбе с нацизмом на Украине. Фашизм — это естественное порождение западной цивилизации. Как к этому относиться и что делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
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