https://ukraina.ru/20231110/1050885450.html

Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной

Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной - 10.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему для безопасности Крыма РФ должна развернуть тотальную слежку за Украиной

В крымских доках стояли корабли, которые скоро будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Керчи и по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-11-10T04:15

2023-11-10T04:15

2023-11-10T04:15

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Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара, рассказал эксперт.Чтобы обезопасить Крым России необходимо усилить группировку ПВО, хотя эти подразделения итак работают очень хорошо. Также необходима тотальная слежка и уничтожение всех носителей ракет Storm Shadow и SCALP на территории Украины. У Киева еще остались истребители Су-24, которые всячески скрывают, добавил он.Российское командование сделало все, чтобы рассредоточить силы флота. Он выполняет свои задачи по назначению. В своем сухопутном варианте он тоже воюет хорошо. Две бригады ВС РФ отличились на поле боя и получили звание гвардейских, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черноморский флот вмф россии, крым, керчь, севастополь, удары, ракеты, украина, атаки, пво