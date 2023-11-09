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В гробу не сын: матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата

В гробу не сын: матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата - 09.11.2023 Украина.ру

В гробу не сын: матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата

Родным погибшего военнослужащего Вооружённых сил Украины, провоевавшего всего 11 дней, пытались всучить для похорон тело другого солдата. О скандале в Житомирской области сообщили журналисты украинского издания "Общественное"

2023-11-09T19:52

2023-11-09T19:52

2023-11-09T19:52

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Покойный Роман Богодвид получил повестку 4 сентября 2023 года. Со слов его матери, через два дня его отправили в Чернигов, а после – на боевую позицию. Позже родные солдата получили сообщение, что Богодвид погиб в Бахмутском районе 28 сентября. В воскресенье, 5 ноября, в село Дриглов Чудновской громады Житомирской области привезли для захоронения погибшего военного украинской армии. Когда родные открыли гроб, то увидели там тело другого боевика, которого убитая горем мать назвала "ребёнком". То, что тело принадлежит не Богодвиду отмечает и его супруга. Она рассказала, что ей передали вещи, которые якобы принадлежали Роману – компас, цепочку и кольцо. Но женщина утверждает, что это были вещи не мужа.Родным погибшего не поверили и более того начали агрессивно убеждать, что на похороны привезли именно Романа Богодвида. Тем временем, замначальника морально-психологического обеспечения Житомирского областного территориального центра комплектации Александр Рец уверяет, что в этой ситуации мог сработать человеческий фактор. Ранее сообщалось, что в Закарпатье мошенники выманили у матери погибшего военнослужащего ВСУ 7,5 млн гривен.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, погибшие, всу, похороны, житомирская область, сво