В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза
Доцент публиковал ролики с запрещенной символикой в соцсетях. Его действия попали в поле зрения полиции и регионального УФСБ, сообщает пресс-служба МВД Крыма
Доцент одного из Крымских вузов, разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.
В отношении правонарушителя полицейскими составлены административные протоколы за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
9 ноября суд Киевского района Симферополя оштрафовал педагога на 32 тыс. руб.