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В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза

В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза - 09.11.2023 Украина.ру

В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза

Доцент публиковал ролики с запрещенной символикой в соцсетях. Его действия попали в поле зрения полиции и регионального УФСБ, сообщает пресс-служба МВД Крыма

2023-11-09T17:39

2023-11-09T17:39

2023-11-09T17:39

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Доцент одного из Крымских вузов, разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.В отношении правонарушителя полицейскими составлены административные протоколы за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.9 ноября суд Киевского района Симферополя оштрафовал педагога на 32 тыс. руб.

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