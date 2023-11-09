В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза - 09.11.2023 Украина.ру
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В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза
В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза - 09.11.2023 Украина.ру
В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза
Доцент публиковал ролики с запрещенной символикой в соцсетях. Его действия попали в поле зрения полиции и регионального УФСБ, сообщает пресс-служба МВД Крыма
2023-11-09T17:39
2023-11-09T17:39
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Доцент одного из Крымских вузов, разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.В отношении правонарушителя полицейскими составлены административные протоколы за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.9 ноября суд Киевского района Симферополя оштрафовал педагога на 32 тыс. руб.
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Новости, Новости Украины, Дискредитация ВС РФ, Крым

В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вуза

17:39 09.11.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Доцент публиковал ролики с запрещенной символикой в соцсетях. Его действия попали в поле зрения полиции и регионального УФСБ, сообщает пресс-служба МВД Крыма
Доцент одного из Крымских вузов, разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.
В отношении правонарушителя полицейскими составлены административные протоколы за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
9 ноября суд Киевского района Симферополя оштрафовал педагога на 32 тыс. руб.
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 13:32
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армииРоссийского блогера Андрея Петрова, известного под ником Милана Петрова, оштрафовали сразу по двум статьям: "Пропаганда ЛГБТ" и "Дискредитация ВС РФ". Об этом 14 августа сообщили СМИ
 
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