https://ukraina.ru/20231109/1050896458.html
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина - 09.11.2023 Украина.ру
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина
В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке ранен мирный житель, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-09T16:05
2023-11-09T16:05
2023-11-09T16:06
новости
россия
донецк
сцкк
обстрелы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102937/12/1029371265_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_5d265c067e7bb364dd58e0d39514ff9f.jpg
Также там сообщили о повреждениях в результате сегодняшних обстрелов городов республики.В населённом пункте Зайцево под обстрел попала улица Токарева."- ул. Токарева, 17 - прямое попадание в частный жилой дом; - ул. Токарева, 24 - частный жилой дом, также повреждена ЛЭП", уточнили в СЦКК.Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.
https://ukraina.ru/20231109/1050883225.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102937/12/1029371265_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_3e1c82e68ed585c390ad888d51103573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецк, сцкк, обстрелы, всу
Новости, Россия, Донецк, СЦКК, обстрелы, ВСУ
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина
16:05 09.11.2023 (обновлено: 16:06 09.11.2023)
В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке ранен мирный житель, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)