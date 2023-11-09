ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина - 09.11.2023 Украина.ру
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ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина - 09.11.2023 Украина.ру
ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина
В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке ранен мирный житель, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-09T16:05
2023-11-09T16:06
новости
россия
донецк
сцкк
обстрелы
всу
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Также там сообщили о повреждениях в результате сегодняшних обстрелов городов республики.В населённом пункте Зайцево под обстрел попала улица Токарева."- ул. Токарева, 17 - прямое попадание в частный жилой дом; - ул. Токарева, 24 - частный жилой дом, также повреждена ЛЭП", уточнили в СЦКК.Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.
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новости, россия, донецк, сцкк, обстрелы, всу
Новости, Россия, Донецк, СЦКК, обстрелы, ВСУ

ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина

16:05 09.11.2023 (обновлено: 16:06 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Донецке
Госпиталь для больных коронавирусом в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке ранен мирный житель, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на территории ТЦ "Галактика" в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1962 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Также там сообщили о повреждениях в результате сегодняшних обстрелов городов республики.
В населённом пункте Зайцево под обстрел попала улица Токарева.
"- ул. Токарева, 17 - прямое попадание в частный жилой дом; - ул. Токарева, 24 - частный жилой дом, также повреждена ЛЭП", уточнили в СЦКК.
Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 10:20
ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами Утром 9 ноября под ударом оказались населенные пункты Зайцево, Дзержинск, Никитский район Горловки и Киевский район Донецка
 
НовостиРоссияДонецкСЦККобстрелыВСУ
 
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