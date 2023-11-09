https://ukraina.ru/20231109/1050896458.html

ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина

ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина - 09.11.2023 Украина.ру

ВСУ сбросили боеприпас на торговый центр в Донецке, ранен мужчина

В результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Донецке ранен мирный житель, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-09T16:05

2023-11-09T16:05

2023-11-09T16:06

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Также там сообщили о повреждениях в результате сегодняшних обстрелов городов республики.В населённом пункте Зайцево под обстрел попала улица Токарева."- ул. Токарева, 17 - прямое попадание в частный жилой дом; - ул. Токарева, 24 - частный жилой дом, также повреждена ЛЭП", уточнили в СЦКК.Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

https://ukraina.ru/20231109/1050883225.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, донецк, сцкк, обстрелы, всу