https://ukraina.ru/20231109/1050891569.html

Олег Ясинский: Если Россия на Украине будет позорить США и наемников из Колумбии, у мира появится шанс

Олег Ясинский: Если Россия на Украине будет позорить США и наемников из Колумбии, у мира появится шанс - 09.11.2023 Украина.ру

Олег Ясинский: Если Россия на Украине будет позорить США и наемников из Колумбии, у мира появится шанс

Латинская Америка хорошо знает, что такое информационная и культурная агрессия США. Конечно, же, эти люди всегда будут искать альтернативную информацию о том, что происходит в мире, а также в России и вокруг России, считает живущий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский

2023-11-09T14:18

2023-11-09T14:18

2023-11-09T16:11

интервью

россия

украина

латинская америка

сша

сми

колумбия

иностранные наемники

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Госдепарамент США в своём докладе обратил внимание на Олега Ясинского (автора издания Украина.ру), назвав его одним из создателей и участников "обширной сети испано- и португалоязычных журналистов и средств массовой информации для распространения пророссийских нарративов" в Латинской Америке.- Олег, что конкретно вы сделали, что заслужили такое пристальное внимание?- Я видел мою роль в истории намного скромнее. Я не предполагал, что удостоюсь такой чести.Дело в том, что я писал и пишу об Украине то, что на самом деле думаю. С 2014 года я распространял свои материалы в латиноамериканской прессе, которая добровольно их печатала. И отчитываться перед Госдепом или какой-то другой организации на этот счет я не собираюсь.Латиноамериканцы интересуются всем, что происходит в России и вокруг России. Они следят за конфликтом на Украине. И у них тоже есть право публиковать и читать материалы без разрешения Госдепа США.А что касается "распространения антиамериканских и антинатовских настроений в Латинской Америке", то латиноамериканцы хорошо знают свою историю. И такие настроения искусственно там создать сложно.- Россия ведет целенаправленную работу, чтобы доносить свою позицию до жителей Латинской Америки? Или этим занимаются отдельные энтузиасты?- К сожалению, у России нет целенаправленной информационной политики в отношении Латинской Америки. Она ведется достаточно слабо. А то, что пишут и публикуют латиноамериканцы – это их личная работа с их личными контактами в России и на постсоветском пространстве.Так что все эти шпионские страсти, которые раздувает Госдеп – это глупо и смешно. Учитывая, что тот же Госдеп контролирует все информационное пространство Латинской Америки.- А пользуются ли популярностью в Латинской Америке испаноязычные Sputnik или Russia Today?- Да. Их читают как единственную альтернативу единственной точки зрения, которую навязывает Запад. Кроме них есть еще много независимых народных изданий, связанных с левыми силами. Но они не являются ничьими агентами. Они просто анализируют с разных сторон сложную мировую реальность.- Вы сказали, что в Латинской Америке невозможно искусственно сформировать антиамериканские и антинатовские настроения. В чем состоит их главная претензия к США?- Это не претензия. Это констатация обычных исторических фактов. США подчинили себе Латинскую Америку точно так же, как они подчинили себе Украину и другие страны постсоветского пространства. Они лишили Латинскую Америку настоящей независимости. Они подчинили себе местные политические элиты и проводили различные эксперименты над местным населением, устанавливая военно-фашистские диктатуры. Это работа США. А между США и НАТО нет ни малейшей разницы.- Латинская Америка этому сопротивляется?- Латинская Америка как может этому сопротивляется. Но это не сопротивление того или иного правительства. Это сопротивление народов, которые обладают собственной исторической памятью и соответствующими социальными организациями (индейскими или крестьянскими).Они хорошо знают, что такое история США. Они хорошо знают, что такое информационная и культурная агрессия США. И, конечно, же, эти люди всегда будут искать альтернативную информацию о том, что происходит в мире, а также в России и вокруг России.Потому что наша борьба здесь и сейчас не может не повлиять на будущее всего человечества.- А правительства стран что конкретно делают для этой борьбы?- В каждом конкретном случае – по-разному.Есть правительство Кубы, которое традиционно сопротивляется диктату США. Есть правительства Венесуэлы и Никарагуа, которые являются союзниками России. Нынешняя Боливия хорошо относится к России.Есть правительства, которые сегодня проводят более независимую внешнюю политику, чем раньше (Гондурас, Колумбия, Аргентина, Бразилия). Но каждый из этих случаев особый. Каждая страна Латинской Америки – это совершенно разная реальность.Так что важно говорить о константе. Константа – это не правительство, а народы. И независимая журналистика в Латинской Америке, которая существует, несмотря на Госдеп.- Правду ли говорят, что отношение латиноамериканцев к России и США зависят от их политических взглядов (левые – за Россию, правые – за США)?- Этот примитивный взгляд "За Америку или за Россию" мало что объясняет, а только запутывает.Настоящие левые Латинские Америки и всего мира не могут поддержать США и киевский режим. Они понимают, что война на Украине развязана именно этими силами. Естественно, они солидаризируются со всеми силами, которые борются против этого неолиберального катка, который подминает под себя целые континенты. - А латиноамериканские наемники едут воевать на стороне ВСУ за идею или за деньги?- У наемников нет идеи. Это существо, которое за деньги готово сделать все что угодно.- Некоторое время назад был скандал с колумбийскими наемниками, которые жаловались на украинские власти из-за понесенных потерь и из-за того, что их кинули на деньги. Обсуждается ли сейчас эта тема в местных СМИ?- В Латинской Америке сейчас так много серьезных внутренних проблем, что им нет никакого дела до колумбийских наемников.Именно в Колумбии ультраправые парамилитарес были созданы при помощи тех же США и собственными наркоправительствами (подчиненными США) для отстрела независимых политиков, журналистов и лидеров общественных организаций крестьян или индейцев. Эти люди – самые страшные монстры в истории Колумбии. На их совести большая часть мирных жителей, погибших во время гражданской войны.Они едут на Украину просто потому, что им там пообещали хорошие деньги. То, что их работодатели не выполняют свои обязательства – это их внутренние разборки.А для Колумбии фактор наемников принесет хоть какое-то облегчение. Потому что часть местных головорезов и убийц уехали путешествовать и позорить Колумбию в другие страны.- Не могли бы вы сформулировать общие принципы политики, которую Россия следовало бы проводить в отношении Латинской Америки?- У меня нет авторитета или права давать России какие-то советы. Но я думаю, что России нечего скрывать и нечего стыдиться. Мне бы хотелось, чтобы Россия устанавливала больше горизонтальных связей с независимыми социальными движениями Латинской Америки. Потому что местные правительства действуют из конъюнктурных соображений, а стратегический союзник российского народа, истории и культуры – это народ Латинской Америки, который относится к России с огромной симпатией.- В какой степени судьба Латинской Америки будет зависеть от исхода СВО?- Если, не дай бог, победит противник, будет уничтожена не только Латинская Америка, но и все человечество. Если победим мы, у человечества появится шанс.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html

https://ukraina.ru/20231105/1050771623.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, россия, украина, латинская америка, сша, сми, колумбия, иностранные наемники, сво