https://ukraina.ru/20231109/1050888325.html

Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА

Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА - 09.11.2023 Украина.ру

Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА

Комитет Верховной Рады поддержал 9 ноября кандидатуру Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк

2023-11-09T13:31

2023-11-09T13:31

2023-11-09T13:31

новости

новости украины

виталий коваль

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/69/1024946947_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_56e0a3327fbaf3dfe81c8b7543004e98.jpg

Окончательное решение о назначении руководителя Ровенской областной военной администрации на должность управляющего Фондом государственного имущества Украины будет принято сегодня, но "чуть позже".До сентября Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров, который вскоре был назначен министром обороны. На его должность рассматривалась кандидатура Ольги Песчанской, которая была руководителем Антимонопольного комитета и уволилась с должности, но перейти в Фонд госимущества отказалась.Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области. С 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". После трудился в аграрной, транспортной и строительной областях. В 2019 году Коваль был назначен председателем Ровенской областной государственной администрации.

https://ukraina.ru/20231107/1050834878.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, виталий коваль, верховная рада