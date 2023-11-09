Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА - 09.11.2023 Украина.ру
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Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА
Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА - 09.11.2023 Украина.ру
Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА
Комитет Верховной Рады поддержал 9 ноября кандидатуру Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк
2023-11-09T13:31
2023-11-09T13:31
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Окончательное решение о назначении руководителя Ровенской областной военной администрации на должность управляющего Фондом государственного имущества Украины будет принято сегодня, но "чуть позже".До сентября Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров, который вскоре был назначен министром обороны. На его должность рассматривалась кандидатура Ольги Песчанской, которая была руководителем Антимонопольного комитета и уволилась с должности, но перейти в Фонд госимущества отказалась.Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области. С 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". После трудился в аграрной, транспортной и строительной областях. В 2019 году Коваль был назначен председателем Ровенской областной государственной администрации.
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новости, новости украины, виталий коваль, верховная рада
Новости, Новости Украины, Виталий Коваль, Верховная Рада

Фондом госимущества Украины будет управлять начальник Ровенской ОВА

13:31 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України / Перейти в фотобанкКоваль Виталий
Коваль Виталий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України
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Читать в
Комитет Верховной Рады поддержал 9 ноября кандидатуру Виталия Коваля на должность главы Фонда госимущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк
Окончательное решение о назначении руководителя Ровенской областной военной администрации на должность управляющего Фондом государственного имущества Украины будет принято сегодня, но "чуть позже".
"Комитет по вопросам экономической политики одобрил назначение новым главой Фонда госимущества Виталия Коваля", - сообщил Железняк.
До сентября Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров, который вскоре был назначен министром обороны. На его должность рассматривалась кандидатура Ольги Песчанской, которая была руководителем Антимонопольного комитета и уволилась с должности, но перейти в Фонд госимущества отказалась.
Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области. С 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". После трудился в аграрной, транспортной и строительной областях. В 2019 году Коваль был назначен председателем Ровенской областной государственной администрации.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 18:22
На Украине пообещали уволить Залужного, но позже передумалиМинистр обороны Украины Рустем Умеров внёс предложение об увольнении главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного. Об этом вечером, 7 ноября, сообщил народный депутат от Евросолидарности Владимир Арьев
 
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