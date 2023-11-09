"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины - 09.11.2023 Украина.ру
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"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины
"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины - 09.11.2023 Украина.ру
"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину прокомментировал заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность Украины вернуть территории
2023-11-09T13:33
2023-11-09T13:33
новые регионы
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новости
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"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории.Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума после госпереворота на Украине. Донецкую и Луганскую Народные республик, а также Запорожскую и Херсонскую области приняли в состав РФ осенью прошлого года.С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
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новые регионы, новые регионы рф, новости, сергей лавров, джо байден, сша, зарубежье
Новые регионы, Новые регионы РФ, Новости, Сергей Лавров, Джо Байден, США, Зарубежье

"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины

13:33 09.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину прокомментировал заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность Украины вернуть территории
"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума после госпереворота на Украине.
Донецкую и Луганскую Народные республик, а также Запорожскую и Херсонскую области приняли в состав РФ осенью прошлого года.
С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 14:03
Мединский призвал называть новые регионы России старыми землямиТак называемые новые российские субъекты являются самыми старыми русскими землями. На это указал 7 ноября журналистам председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский
 
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