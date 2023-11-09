https://ukraina.ru/20231109/1050886382.html

"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины

"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины - 09.11.2023 Украина.ру

"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину прокомментировал заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность Украины вернуть территории

2023-11-09T13:33

2023-11-09T13:33

2023-11-09T13:33

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"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории.Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума после госпереворота на Украине. Донецкую и Луганскую Народные республик, а также Запорожскую и Херсонскую области приняли в состав РФ осенью прошлого года.С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.

https://ukraina.ru/20231107/1050820337.html

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новые регионы, новые регионы рф, новости, сергей лавров, джо байден, сша, зарубежье