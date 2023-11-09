ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами - 09.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами - 09.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами
Утром 9 ноября под ударом оказались населенные пункты Зайцево, Дзержинск, Никитский район Горловки и Киевский район Донецка
2023-11-09T10:20
2023-11-09T10:20
новости
донецк
горловка
обстрелы
кассетные боеприпасы
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Три кассетных снаряда калибра 155 мм украинские войска выпустили по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 ноября сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В 9:05 утра (мск время) по населенным пунктам Дзержинск и Зайцево было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм, через 20 минут по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда такого же типа.До этого тремя снарядами ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.На заседании СБ ООН 8 ноября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что с февраля 2022 года ДНР более 25 тысяч раз подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны украинских войск, на донецкую территорию упало 145 тысяч снарядов. На территории ДНР за это время погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей.
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новости, донецк, горловка, обстрелы, кассетные боеприпасы
Новости, Донецк, Горловка, обстрелы, кассетные боеприпасы

ВСУ обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами

10:20 09.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Утром 9 ноября под ударом оказались населенные пункты Зайцево, Дзержинск, Никитский район Горловки и Киевский район Донецка
Три кассетных снаряда калибра 155 мм украинские войска выпустили по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 ноября сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В 9:05 утра (мск время) по населенным пунктам Дзержинск и Зайцево было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм, через 20 минут по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда такого же типа.
До этого тремя снарядами ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.
На заседании СБ ООН 8 ноября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что с февраля 2022 года ДНР более 25 тысяч раз подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны украинских войск, на донецкую территорию упало 145 тысяч снарядов. На территории ДНР за это время погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 17:09
Defence One заявили о закупке Киевом 18 партий турецких кассетных боеприпасов Неясно, в какой степени правительство Турции было вовлечено в решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину, пишет американское издание
 
НовостиДонецкГорловкаобстрелыкассетные боеприпасы
 
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