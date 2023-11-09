Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
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Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС
Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС
Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС. Таким мнением поделился в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров
2023-11-09T09:00
2023-11-09T09:37
ес
украина
николай азаров
новости
вступление
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"Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" - написал Азаров.Он отметил, что продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС.По его мнению, заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг Владимира Зеленского.Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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ес, украина, николай азаров, новости, вступление
ЕС, Украина, Николай Азаров, Новости, вступление

Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕС

09:00 09.11.2023 (обновлено: 09:37 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС. Таким мнением поделился в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров
"Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" - написал Азаров.
Он отметил, что продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС.
"Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - считает Азаров.
По его мнению, заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:33
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕСВ Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Об этом 8 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
 
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