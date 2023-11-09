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ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, погибло 4755 мирных жителей - Небензя
ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, погибло 4755 мирных жителей - Небензя - 09.11.2023 Украина.ру
ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, погибло 4755 мирных жителей - Небензя
С февраля 2022 года ДНР более 25 тысяч раз подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны украинских войск, на донецкую территорию упало 145 тысяч снарядов. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя 8 ноября заявил на заседании СБ ООН
2023-11-09T02:58
2023-11-09T02:58
2023-11-09T02:59
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"Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз. На донецкую землю упало 145 тысяч снарядов, разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домостроений и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений, более 1100 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", - сказал Небензя.По его словам, на территории ДНР за это время погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей.Постпред РФ назвал украинский обстрел Донецка 7 ноября нарушением международного права и продемонстрировал фотоснимки с места обстрела, который унёс жизни шести мирных жителей. Отметил Небензя и тактику нанесения двойных ударов, при которых жертвами становятся спасатели, медики, полиция и журналисты.Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, подчеркнул российский представитель.Напомним, в результате удара ВСУ по центру Донецка 7 ноября погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что из-за массированной атаки на Донецк российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН.
https://ukraina.ru/20231109/1050875741.html
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Новости, ООН, Совбез ООН, Небензя, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, обстрелы, Донецк, ВСУ, СВО
ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, погибло 4755 мирных жителей - Небензя
02:58 09.11.2023 (обновлено: 02:59 09.11.2023)
С февраля 2022 года ДНР более 25 тысяч раз подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны украинских войск, на донецкую территорию упало 145 тысяч снарядов. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя 8 ноября заявил на заседании СБ ООН
"Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз. На донецкую землю упало 145 тысяч снарядов, разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домостроений и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений, более 1100 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", - сказал Небензя.
По его словам, на территории ДНР за это время погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей.
"5360 человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести", - добавил Небензя.
Постпред РФ назвал украинский обстрел Донецка 7 ноября нарушением международного права и продемонстрировал фотоснимки с места обстрела, который унёс жизни шести мирных жителей. Отметил Небензя и тактику нанесения двойных ударов, при которых жертвами становятся спасатели, медики, полиция и журналисты.
Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, подчеркнул российский представитель.
Напомним, в результате удара ВСУ по центру Донецка 7 ноября погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что из-за массированной атаки на Донецк российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН.