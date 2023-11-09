https://ukraina.ru/20231109/1050845716.html
Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона
Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона - 09.11.2023 Украина.ру
Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона
Для ВСУ Авдеевка долгое время была плацдармом, куда по шоссе и железным дорогам с разных направлений перебрасывались оружие, боеприпасы и живая сила. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:00
2023-11-09T04:00
2023-11-09T04:00
новости
авдеевка
днр
донецк
обстрелы
укрепления
завод
оборона
всу
вс рф
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Украина сама называет Авдеевку воротами на Донецк. Это глубоко эшелонированная и забетонированная линия обороны, которую ВСУ выстраивали больше восьми лет, рассказал эксперт.Оборона в Авдеевке включает в себя датчики движения, систему минирования, фортификационные сооружения, туннельное сообщение и опорные пункты по всему периметру. Причем не только на первой линии, но и на второй, и на третьей, добавил он.В нынешнем виде ВСУ просто не способны удержать этот укрепрайон. Российское командование вынуждено учитывать гуманитарно-экологическую ситуацию, связанную с Коксохимом. Только это не позволяет ВС РФ быстро справиться с Авдеевкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, авдеевка, днр, донецк, обстрелы, укрепления, завод, оборона, всу, вс рф, логистика, снабжение
Новости, Авдеевка, ДНР, Донецк, обстрелы, укрепления, завод, Оборона, ВСУ, ВС РФ, логистика, снабжение
Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона
Для ВСУ Авдеевка долгое время была плацдармом, куда по шоссе и железным дорогам с разных направлений перебрасывались оружие, боеприпасы и живая сила. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Украина сама называет Авдеевку воротами на Донецк. Это глубоко эшелонированная и забетонированная линия обороны, которую ВСУ выстраивали больше восьми лет, рассказал эксперт.
Оборона в Авдеевке включает в себя датчики движения, систему минирования, фортификационные сооружения, туннельное сообщение и опорные пункты по всему периметру. Причем не только на первой линии, но и на второй, и на третьей, добавил он.
"Сам факт охвата Авдеевки [ВС РФ] с севера и юга, а также взятие террикона и железной дороги (это она с севера связывала Авдеевку с внешним миром) привел к тому, что широта линии снабжения гарнизона ВСУ составляет всего 6-7 километров", - отметил Ераносян.
В нынешнем виде ВСУ просто не способны удержать этот укрепрайон. Российское командование вынуждено учитывать гуманитарно-экологическую ситуацию, связанную с Коксохимом. Только это не позволяет ВС РФ быстро справиться с Авдеевкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь