https://ukraina.ru/20231109/1050845716.html

Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона

Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона - 09.11.2023 Украина.ру

Зарылись в бетон. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ удержать Авдеевку и как там выстроена оборона

Для ВСУ Авдеевка долгое время была плацдармом, куда по шоссе и железным дорогам с разных направлений перебрасывались оружие, боеприпасы и живая сила. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-09T04:00

2023-11-09T04:00

2023-11-09T04:00

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Украина сама называет Авдеевку воротами на Донецк. Это глубоко эшелонированная и забетонированная линия обороны, которую ВСУ выстраивали больше восьми лет, рассказал эксперт.Оборона в Авдеевке включает в себя датчики движения, систему минирования, фортификационные сооружения, туннельное сообщение и опорные пункты по всему периметру. Причем не только на первой линии, но и на второй, и на третьей, добавил он.В нынешнем виде ВСУ просто не способны удержать этот укрепрайон. Российское командование вынуждено учитывать гуманитарно-экологическую ситуацию, связанную с Коксохимом. Только это не позволяет ВС РФ быстро справиться с Авдеевкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050834290.html

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новости, авдеевка, днр, донецк, обстрелы, укрепления, завод, оборона, всу, вс рф, логистика, снабжение