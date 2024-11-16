Трампу нужно обменять своих "валетов" на решение в украинском конфликте — эксперт - 16.11.2024 Украина.ру
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Трампу нужно обменять своих "валетов" на решение в украинском конфликте — эксперт
Трампу нужно обменять своих "валетов" на решение в украинском конфликте — эксперт - 16.11.2024 Украина.ру
Трампу нужно обменять своих "валетов" на решение в украинском конфликте — эксперт
Чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим на Украине, который выкармливал Госдеп США, а для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа
2024-11-16T06:10
2024-11-16T06:10
новости
украина
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.По его словам, в ближайшее время не состоится даже телефонный разговор между Путиным и Трампом.Эксперт отметил: чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим, который выкармливал Госдеп США, а для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа.Ранее в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев напомнил, что первый срок Трампа показал: он любит доводить ситуацию до грани ядерной войны. Можно вспомнить обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Сулеймани, но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил Лошкарев.По его словам, тем не менее, какой-то нажим на Россию уже в первые месяцы президента Трампа возможен."Штаты действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен. К примеру, Россия занимает более жесткую позицию по Китаю, а Штаты закрывают глаза на Украину и позволяют Москве завершить СВО на благоприятных условиях", — поделился своими предположениями Лошкарев.Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счетПолитолог Михаил Павлив в интервью изданию Украина.ру заявил, что никакого плана по решению украинского конфликта у Трампа нет."Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план", — пояснил логику Павлив.Эксперт заметил, что серьезно над планом в США никто не думал. Есть некий нарратив и поверхностное понимание, республиканцы действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, добавил политолог."Но, если для Трампа вся эта история начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали", — напомнил Павлив.Подробнее об этом — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерикеПолный текст интервью — Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США
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новости, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, детали

Трампу нужно обменять своих "валетов" на решение в украинском конфликте — эксперт

06:10 16.11.2024
 
Зеленский и Трамп на фоне флагов
Зеленский и Трамп на фоне флагов
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Чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим на Украине, который выкармливал Госдеп США, а для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, в ближайшее время не состоится даже телефонный разговор между Путиным и Трампом.
“Никакого "плана Вэнса" (кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в одном из интервью заявил, что мирное урегулирование по версии Трампа может подразумевать под собой демилитаризованную зону по нынешней линии боевых действий — ред.) нет, но есть ощущение, что можно остановить войну быстро. Но в ходе общения разного рода экспертов от Путина до Трампа выяснится, что все не так просто. И чтобы прекратить войну, нужно изменить Pax Americana. В том виде, в котором Pax Americana существует сейчас, он не дает возможности осуществить так называемый план Вэнса”, — подробно объяснил Дробницкий.
Эксперт отметил: чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим, который выкармливал Госдеп США, а для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа.
Ранее в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев напомнил, что первый срок Трампа показал: он любит доводить ситуацию до грани ядерной войны. Можно вспомнить обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Сулеймани, но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил Лошкарев.
По его словам, тем не менее, какой-то нажим на Россию уже в первые месяцы президента Трампа возможен.
"Штаты действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен. К примеру, Россия занимает более жесткую позицию по Китаю, а Штаты закрывают глаза на Украину и позволяют Москве завершить СВО на благоприятных условиях", — поделился своими предположениями Лошкарев.
Более подробно об этом — Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
Фото: Синьхуа
Вчера, 08:52
Конфликту на Украине пора положить конец — ТрампВыигравший выборы президента США Дональд Трамп на мероприятии некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго, заявил, что конфликту на Украине пора положить конец
Политолог Михаил Павлив в интервью изданию Украина.ру заявил, что никакого плана по решению украинского конфликта у Трампа нет.
"Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план", — пояснил логику Павлив.
Эксперт заметил, что серьезно над планом в США никто не думал. Есть некий нарратив и поверхностное понимание, республиканцы действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, добавил политолог.
"Но, если для Трампа вся эта история начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали", — напомнил Павлив.
Подробнее об этом — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Полный текст интервью — Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США
 
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