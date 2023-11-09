https://ukraina.ru/20231109/1050791182.html

Полуботок и его золото

Полуботок и его золото - 09.11.2023 Украина.ру

Полуботок и его золото

Муза истории Клио обладает довольно своеобразным чувством юмора. Нередко бывает так, что тот или иной человек приобретает долгую память и даже посмертную славу вовсе не благодаря своей основной исторической деятельности. Примером, пусть и не самым ярким, является судьба наказного гетмана постмазепинского периода Павла Леонтьевича Полуботка

2023-11-09T18:00

2023-11-09T18:00

2023-11-09T18:00

история

история

история украины

история малороссии

xviii век

казаки

мазепа

петр i

гетманщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050791059_0:48:400:273_1920x0_80_0_0_bdb226ffab7aebeb0290bc883b8529f5.jpg

О юности этого персонажа известно не так уж много. Родился он, вероятно, в 1660 году. Происходил из достаточно влиятельной старшинской семьи, его отец был генеральным есаулом (благодаря родству с Иваном Самойловичем, родственником которого в 1680 году стал и сам Павел, женившись на племяннице гетмана). Хутор назывался Полуботковка, т.е. принадлежал семье (сейчас это село Шрамовка в Черкасской области). Образование получил в Киево-Могилянском коллегиуме (в будущем – академия).В 1692 году Иван Мазепа обвинил Полуботков в заговоре против себя и лишил всех имений (заговора скорее всего не было, но кого интересуют такие пошлые подробности?). Леонтий Полуботок в результате умер, а его сын затаил против гетмана некоторую грубость.В 1703 году справедливость восторжествовала (не ясно – с какого перепугу), имения были возвращены, а в 1705-м сам Полуботок стал черниговским полковником. Понятно, он ничего не забыл, потому в 1708 году оказался в числе четырёх полковников, которые остались верными Петру I. Он претендовал на гетманскую булаву, но был отвергнут, однако награждён имениями общим размером в 2000 дворов, включая город Любеч.В июле 1722 года, после смерти Ивана Скоропадского, Полуботок был назначен Сенатом "наказным гетманом", т.е., исполняющим обязанности до решения казацкой рады, которую никто не собирался проводить. Вообще гетмана должен был утвердить царь, но он тоже не спешил этого делать.Несмотря на это Полуботок провёл некоторые важные реформы. В частности – запретил землевладельцам привлекать казаков для проведения каких-либо инженерных работ (вроде строительства дорог или плотин), а также определил порядок судебных апелляций и регламентировал процесс судопроизводства.В этом качестве он принял активнейшее участие в петербургских интригах. Объектом его интриг был, предсказуемо, глава Малороссийской коллегии Степан Вельяминов. Полуботку, выступавшему в данном случае в качестве выразителя интересов казацкой старшины, контроль и мелочная опека со стороны коллегии вовсе не была нужна. Тем более, что именно коллегия контролировала значительную часть финансовых потоков Гетманщины.В поисках союзников в борьбе против Вельяминова Полуботок обратил внимание на Александра Меншикова, которого легко смог обольстить (светлейший был падок на лесть, особенно выраженную в драгоценных металлах).Впрочем, ничуть не менее вероятен противоположный вариант – Меншиков, имевший собственные интересы в Малороссии, реализации которых мог помешать Вельяминов, привлёк влиятельного наказного гетмана к себе в союзники и заставив его платить дань… Свечки не держали, не знаем.Самое интересное, что современные украинские историки, путём немыслимого для обычного человека напряжения мозговой мышцы, пришли к выводу, что Полуботок был сторонником независимости Украины и продолжателем дела Мазепы, т.е. – настоящим украинским героем! Напряжение тут было связано с тем, что Меншиков в официальной украинской идеологии считается последовательным врагом Украины и даже организатором акта геноцида (сожжение Батурина), а потому сотрудничество с ним, не говоря уже о "предательстве" Мазепы в 1708-09 годах, глорификацию Полуботка исключало.Впрочем, дело решил исход – игры во дворцовые интриги редко кончаются хорошо. 10 ноября 1723 года, после рассмотрения жалоб Полуботка комиссией графа Александра Румянцева гетман был обвинён в составлении "подложных челобитных" и вместе с подельниками, генеральным судьёй Иваном Чарнышом и генеральным писарем Семёном Савичем, заключён в Петропавловскую крепость, где и умер 24 декабря 1724 года. Его подельники были освобождены Екатериной I (точнее – Меншиковым, который правил вместо не интересовавшейся делами императрицы). Именно смерть в заключении по обвинениям в коррупции позволила считать его "оппозиционером".Подложные челобитные об отмене некоторых сборов и об избрании народом нового гетмана, писанные самим гетманом и миргородским полковником Апостолом, действительно имели место. Они вызвали недоумение царя. Румянцев проводил следствие на месте, и, хотя сторонники гетмана предприняли против него "спам-атаку", завалив различными жалобами и доносами, ему удалось раскрыть достаточно интриг и злоупотреблений.Ещё одним основанием глорификации было сообщение "Истории русов", в соответствии с которой гетман перед смертью сказал, адресуясь к Петру: "я вражды к тебе никогда не имел и не имею, и с тем умираю, как христианин. Верю несомненно, что за невинное страдание моё и моих ближних, будем судиться от общего и нелицемерного Судии нашего, Всемогущего Бога, и скоро пред Ним оба предстанем, и Пётр с Павлом там рассудятся".Разумеется, это художественный вымысел автора, но он лежит в русле идеологии произведения – необходимости уравнения прав казацкой старшины и малороссийского шляхетства с российским дворянством. Кстати, идеология эта находилась в вопиющем противоречии с идеологией украинского сепаратизма. Именно после уравнения в правах, предпринятого Екатериной II, сепаратистское движение на Украине заглохло до начала XX века.Однако главная слава постигла наказного гетмана вовсе не в связи с его "оппозиционной деятельностью", как можно было бы подумать, а в связи с легендой о "сокровищах Полуботка".Суть легенды в том, что накануне ареста гетман часть своих несметных богатств в размере 200 тысяч золотых монет тайно отдал Банку Англии под 7,5% и они в этом банке с тех самых пор хранятся, обрастая процентами. Это, что называется, каноническая версия легенды, описанная в мае 1990 года поэтом Владимиром Цыбулько. По его подсчётам на каждого жителя Украины должно прийтись 38 тонн (автору почему-то запомнилось именно так, хотя в современных источниках указываются более вменяемые килограммы) золота, или 16 трлн фунтов стерлингов. Существуют и другие изводы легенды – с иным содержанием золота и наименованием банка. Иные авторы даже приводят содержание его завещания, по которому 80% богатств должно было пойти на нужды "независимой Украины". Надо ли объяснять, что Полуботок такое буквосочетание даже вообразить себе не мог?Сама по себе версия выглядит безумной, но ничего необычного в этом не было. Когда при Петре II был репрессирован покровитель Полуботка Меншиков, у него, среди прочего, изъяли 4 миллиона наличных рублей, причём считается, что ещё 0,5-1 млн были вложены в иностранные банки. Так что способность Полуботка отправить в банк 200 тыс. золотых монет (даже если это червонцы), не выглядит невероятной.Выдумка поэта получила соответствующую огласку (в основном, потому что появилась она накануне визита в Киева Маргарет Тэтчер в июне 1990 года) и Верховная Рада даже сформировала комиссию во главе с академиком Петром Тронько, которая съездила в Великобританию и никаких сокровищ Полуботка там предсказуемо не нашла.Самое интересное, что Цыбулько ничего не выдумал – он опирался на сообщение профессора Александра Рубца в журнале "Новое время", сделанное в 1907 году. Тогда сокровища гетмана оценивались в 80 млн фунтов.Сейчас "золото Полуботка" на Украине является мэмом, который используется, как правило, в качестве заменителя Deus ex machina. Впрочем, среди народных масс вера в сокровища Полуботка (и шире – в казацкие клады) распространена достаточно широко. Существует и определённый круг полупрофессиональных искателей сокровищ, которые верят в возможность найти золото Полуботка если не западных банках, то в виде кладов на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html

https://ukraina.ru/20230725/1048219864.html

https://ukraina.ru/20221121/1040988093.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история малороссии, xviii век, казаки, мазепа, петр i, гетманщина