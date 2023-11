https://ukraina.ru/20231108/1050867934.html

"Менять лошадей слишком поздно, но пока есть шанс принять правильное решение". Предвыборные страсти в США

"Менять лошадей слишком поздно, но пока есть шанс принять правильное решение". Предвыборные страсти в США

Пока нижняя и верхняя палаты Конгресса спорят о том, выделять Израилю и Украине деньги отдельно или одним пакетом, внутриполитическая жизнь в США идёт своим чередом. 8 ноября состоятся третьи дебаты республиканцев, претендующих на то, чтобы представлять партию на президентских выборах через год

Расклад сил среди республиканцев изменилсяК нынешнему раунду участники дебатов подходят в другом составе и с изменившимся раскладом сил во внутрипартийной гонке.В качестве ключевого и единственного реального конкурента 45-го президента США Дональда Трампа в номинации с самого начала праймериз рассматривали губернатора штата Флорида Рона Десантиса, однако в последнее время он немного сдал позиции. Если 25 февраля от безоговорочного фаворита его отделяло 12,8%, то сегодня – 44,5%."Десантис, который когда-то был явным кандидатом на второе место в гонке Республиканской партии, в настоящее время борется за эту позицию с бывшим губернатором Южной Каролины Никки Хейли. То есть скоро может оказаться даже и третьим", - предупреждает издание USA Today.Отрыв от Никки Хейли составляет всего 4,7%. Однако на третье место бывшая постоянный представитель США при ООН вышла не только и даже не столько за счёт своих действий в контексте выборов, как за счёт решения приостановить свою избирательную кампанию другого члена администрации Трампа – бывшего вице-президента США Майка Пенса, который долго замыкал тройку лидеров. Из ближайшего соратника он превратился в одного из самых ярых противников 45-го президента и при желании может рассказать многое (читай – представить компромат) о периоде их правления. Кроме того, в отличие от большинства своих однопартийцев, Пенс горячо поддерживает Украину и настаивает на дальнейшем выделении ей военной помощи. Более того, он стал первым кандидатом в кандидаты среди республиканцев, посетившим Украину. Одной из целей его июньского визита, как сообщал телеканал CNN, было показать президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность продолжать военную поддержку страны. Уже позже, в августе, его примеру последовал бывший губернатор штата Нью-Джерси, конгрессмен Крис Кристи. После новости о том, что Пенс сошёл с дистанции, родилась шутка, что это чёрная метка Зеленского сыграла с ним злую шутку.Всего для участия во внутрипартийных дебатах квалифицировались 5 из 8 претендентов на номинацию: Трамп, Десантис, Хейли, Кристи и предприниматель Вивек Рамасвами. Если бы они собрались на словесную дискуссию в таком составе, губернатор Флориды обещал "надеть башмак на голову", если Трамп решится прийти на дебаты. Однако не судьба увидеть Десантиса с башмаком на голове – как и в предыдущие разы, бывший глава государства игнорирует мероприятие с участием остальных республиканцев с президентскими амбициями. В это же время Трамп будет буквально в получасе езды от места проведения дебатов (Центра исполнительских искусств Адриенн Аршт округа Майами-Дейд) проводить митинг на стадионе в Хайалиа (штат Флорида).Место выбрано неслучайно. Трамп стремится заручиться поддержкой латиноамериканцев, именно так идентифицируют себя 95% местных жителей, как показала недавняя перепись населения. Причём действует бывший президент на территории пока ещё своего главного оппонента внутри партии – Десантиса, который мало того, что руководит штатом, но и стал первым за 20 лет губернатором-республиканцем, победившим в округе Майами-Дейд, в который входит и Хайалиа.В августе Трамп язвительно говорил насчёт Десантиса, что его президентская кампания проходит "неуклюже", политические рейтинги "абсолютно обвалились", а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в Сенате от штата Флорида. На что пресс-секретарь Десантиса ответил, что штаб бывшего хозяина Белого дома нервничает из-за хорошего выступления оппонента на дебатах, а снимать свою кандидатуру губернатор Флориды не собирается.Теперь на фоне снижающихся рейтингов Десантис, как обратили внимание журналисты, решил повысить свой уровень в буквальном смысле: политик стал носить ковбойские сапоги, увеличивающие его рост на 3,5-4 см, как раз до 183 см, среднего роста американских президентов за последние 100 лет. Видимо, он верит, что в борьбе за Белый дом ничего пренебрегать не стоит.Что касается политической позиции Десантиса, то с предыдущих дебатов (состоявшихся 27 сентября) он выступил с достаточно резкими заявлениями. Политик раскритиковал людей, вышедших на протесты в поддержку Палестины, и призвал "проваливать" из страны всех, кто не разделяет ценности США: это касается и нелегальных мигрантов, и тех, кто находится на территории Штатов на законных основаниях. Кроме того, Десантис считает, что США не должны принимать беженцев из Палестины, это должны сделать арабские государства."Посмотрите на то, как они себя ведут. Не все они из ХАМАС, но все они антисемиты. Никто из них не признаёт право Израиля на существование", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).По поводу украинского конфликта Десантис заявил в интервью Face the Nation в середине октября: "Политика Байдена — это карт-бланш, по его же собственным словам — "столько, сколько потребуется". Они так и не сформулировали, в чём заключается концепция победы. На самом деле, люди говорят, что это будет продолжаться ещё 5 или 6 лет, а это, вероятно, потребует ещё сотни миллиардов долларов. Мы не просто посылаем оружие, мы платим зарплату украинским бюрократам, финансируем их малые предприятия, и всё тому подобное. Байден обязан представить стратегию перед Конгрессом".Не боится делать смелые заявления и Вивек Рамасвами, идущий четвёртым (с рейтингом 4,3%). Он уверен, что американцы заслуживают правительство, которое не будет им врать и расскажет правду о сфабрикованном деле по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы США 2016 года, оружии массового поражения в Ираке, происхождении COVID-19, взятках сына нынешнего главы государства Хантера Байдена и том, как американские доллары "просаживаются на Украине".Бизнесмен открыто говорит о превосходстве России над Соединёнными Штатами по ядерным возможностям и гиперзвуковым ракетам. Кроме того, он призывает не забывать о запрете властями Украины оппозиционных партий и враждебной политике в отношении христиан, а также подчёркивает, что присоединившиеся к России в 2022 году регионы – русскоговорящие, большинство живущих там людей даже не считают себя частью Украины, у этих регионов не было представителей в Верховной Раде на протяжении большей части десятилетия.Трамп vs Байден 2.0За год до выборов наиболее вероятным сценарием по-прежнему остаётся реванш Трампа и Байдена, хотя подавляющее большинство электората такой перспективе совсем не рада.Если бы голосование проходило сейчас, то победу одержал Трамп. Согласно опросу The New York Times/Siena College, Байден проигрывает Трампу в 5 из 6 ключевых штатов: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, только Висконсин за президента-демократа – а в 2020 году он обошёл республиканца в этих штатах. Причём сложившаяся картина обусловлена не столько симпатией местных избирателей к Трампу, сколько антипатией к Байдену.Более того, Байден утрачивает поддержку среди традиционных категорий демократического электората: афроамериканцев, примерно ¼ их них – за Трампа, а это, как отмечает газета The New York Times, "невиданный для республиканского кандидата в президенты результат в наше время".Важную роль в избрании Байдена в 2020 году сыграли избирателей моложе 35 лет, теперь они разделились в своих предпочтениях почти поровну (за Трампа - 48%, за Байдена - 47%).Опрос CNN показывает, что среди независимых избирателей небольшой перевес тоже в сторону Трампа: 45% против 41%, - именно за сердца и голоса независимых и колеблющихся всегда идёт сама ожесточённая борьба кандидатов в президенты.Дэвид Аксельрод, бывший главным стратегом предвыборного штаба демократа Барака Обамы на президентских выборах 2008 и 2012 годов, недавно выразил своё мнение, что не стоит Байдену баллотироваться на 2-й срок - он просто проиграет Трампу. Уже "слишком поздно менять лошадей", но время уходит, и сейчас, возможно, последний шанс, когда Байдену нужно принять правильное решение, добавил он.

2023

