"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии - 08.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231108/1050863808.html
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии - 08.11.2023 Украина.ру
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины. Об этом он заявил 8 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-08T16:21
2023-11-08T16:21
новости
украина
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
ес
вступление
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0abb24bf03dfd69a27a9968d7e7244df.jpg
Такое решение Брюсселя президент Украины назвал "чистым позитивом" и напомнил, что уже в декабре ждёт политического решения о Европейского Совета.Украинцы, по мнению Зеленского, "были и есть частью нашей общей европейской семьи".Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.
https://ukraina.ru/20231108/1050860237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_80:0:1080:750_1920x0_80_0_0_c47bfe45338c1e49b203adc5ef4efb31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, ес, вступление, урсула фон дер ляйен
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС, вступление, Урсула фон дер Ляйен

"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии

16:21 08.11.2023
 
Зеленский
Зеленский
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины. Об этом он заявил 8 ноября в своём телеграм-канале
"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной", - заявил Зеленский.
Такое решение Брюсселя президент Украины назвал "чистым позитивом" и напомнил, что уже в декабре ждёт политического решения о Европейского Совета.
Украинцы, по мнению Зеленского, "были и есть частью нашей общей европейской семьи".
Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.
Урсула фон дер Ляйен Зеленский
8 ноября, 15:39
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕСВ Еврокомиссии заявили о готовности начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщили 8 ноября журналисты CNN
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзЕСвступлениеУрсула фон дер Ляйен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния