https://ukraina.ru/20231108/1050863808.html
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии - 08.11.2023 Украина.ру
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины. Об этом он заявил 8 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-08T16:21
2023-11-08T16:21
2023-11-08T16:21
новости
украина
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
ес
вступление
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0abb24bf03dfd69a27a9968d7e7244df.jpg
Такое решение Брюсселя президент Украины назвал "чистым позитивом" и напомнил, что уже в декабре ждёт политического решения о Европейского Совета.Украинцы, по мнению Зеленского, "были и есть частью нашей общей европейской семьи".Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.
https://ukraina.ru/20231108/1050860237.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_80:0:1080:750_1920x0_80_0_0_c47bfe45338c1e49b203adc5ef4efb31.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, ес, вступление, урсула фон дер ляйен
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС, вступление, Урсула фон дер Ляйен
"Чистый позитив": Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины. Об этом он заявил 8 ноября в своём телеграм-канале
"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной", - заявил Зеленский.
Такое решение Брюсселя президент Украины назвал "чистым позитивом" и напомнил, что уже в декабре ждёт политического решения о Европейского Совета.
Украинцы, по мнению Зеленского, "были и есть частью нашей общей европейской семьи".
Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.