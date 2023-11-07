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Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении

Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении - 07.11.2023 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении

Украинский военнослужащий Максим Коляда, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал, что в его подразделении наркотики легко доступны и много наркоманов с многолетним "стажем". Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-07T09:05

2023-11-07T09:05

2023-11-07T09:06

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"Пацаны те, что там уже ходили на штурмовки, - среди них, конечно, много нормальных таких… Я сам такой - любитель употребить. В последнее время тяжёлые я не употреблял… Ну там таких кадров много", - рассказал он.По его словам, "как же не доставать" наркотики, "вопрос только в деньгах и в коллективе"."Если из человек 20-30, то половина из них - ну, такая, явно с каким-то этими… Мне видно, потому что я это понимаю", - добавил Коляда.Пленный рассказал, что принимал наркотики и в день, когда во время боя попал в плен."Ты там сразу таких увидишь… Коллектив - там моложе 30 никого не было, все - "ветераны движения"… По всем видно, что интеллигенции нема, профессуры нема, все курят коноплю, а там, где куришь коноплю, соответственно, можно и амфетамин. На позиции выходил, я съел", - рассказал он.

https://ukraina.ru/20231103/1050742650.html

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новости, украина, всу, наркотики, пленный