Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении - 07.11.2023 Украина.ру
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Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении
Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении - 07.11.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении
Украинский военнослужащий Максим Коляда, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал, что в его подразделении наркотики легко доступны и много наркоманов с многолетним "стажем". Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T09:05
2023-11-07T09:06
новости
украина
всу
наркотики
пленный
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"Пацаны те, что там уже ходили на штурмовки, - среди них, конечно, много нормальных таких… Я сам такой - любитель употребить. В последнее время тяжёлые я не употреблял… Ну там таких кадров много", - рассказал он.По его словам, "как же не доставать" наркотики, "вопрос только в деньгах и в коллективе"."Если из человек 20-30, то половина из них - ну, такая, явно с каким-то этими… Мне видно, потому что я это понимаю", - добавил Коляда.Пленный рассказал, что принимал наркотики и в день, когда во время боя попал в плен."Ты там сразу таких увидишь… Коллектив - там моложе 30 никого не было, все - "ветераны движения"… По всем видно, что интеллигенции нема, профессуры нема, все курят коноплю, а там, где куришь коноплю, соответственно, можно и амфетамин. На позиции выходил, я съел", - рассказал он.
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новости, украина, всу, наркотики, пленный
Новости, Украина, ВСУ, наркотики, пленный

Украинский военнопленный рассказал о наркоманах в его подразделении

09:05 07.11.2023 (обновлено: 09:06 07.11.2023)
 
© Телеграм-канал @MilitaryCriminalПленный ВСУ
Пленный ВСУ
© Телеграм-канал @MilitaryCriminal
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Украинский военнослужащий Максим Коляда, попавший в плен на Запорожском направлении, рассказал, что в его подразделении наркотики легко доступны и много наркоманов с многолетним "стажем". Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
"Пацаны те, что там уже ходили на штурмовки, - среди них, конечно, много нормальных таких… Я сам такой - любитель употребить. В последнее время тяжёлые я не употреблял… Ну там таких кадров много", - рассказал он.
По его словам, "как же не доставать" наркотики, "вопрос только в деньгах и в коллективе".
"Если из человек 20-30, то половина из них - ну, такая, явно с каким-то этими… Мне видно, потому что я это понимаю", - добавил Коляда.
Пленный рассказал, что принимал наркотики и в день, когда во время боя попал в плен.
"Ты там сразу таких увидишь… Коллектив - там моложе 30 никого не было, все - "ветераны движения"… По всем видно, что интеллигенции нема, профессуры нема, все курят коноплю, а там, где куришь коноплю, соответственно, можно и амфетамин. На позиции выходил, я съел", - рассказал он.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
3 ноября, 13:25
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НовостиУкраинаВСУнаркотикипленный
 
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