Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России

Не только через плен. Алексей Анпилогов рассказал, как и почему украинцы идут воевать за Россию

Украинским пленным предлагают вступить в российскую армию исключительно на добровольной основе, в настоящее время сформировано уже несколько таких батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов