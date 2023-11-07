Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России - 07.11.2023 Украина.ру
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Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России
Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России - 07.11.2023 Украина.ру
Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T07:26
2023-11-07T07:27
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Батальон Богдана Хмельницкого начал формироваться из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, в феврале. В конце октября он вошёл в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад"."Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество", - приводит слова бойцов корреспондент агентства.Как ранее рассказал командир батальона Андрей Тищенко, после принятия присяги бойцы батальона отправятся на передовую. До торжественного дня они прошли через учебный центр "Каскада", выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. Бывшие украинские военнослужащие намерены освободить свою страну от власти Владимира Зеленского и считают русских единым со своим народом."Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ - мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским - они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы - это один народ", - рассказал военнослужащий батальона, бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.
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Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ВСУ, Украина

Бойцы первого батальона из бывших военнослужащих ВСУ принесли присягу России

07:26 07.11.2023 (обновлено: 07:27 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
Батальон Богдана Хмельницкого начал формироваться из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, в феврале. В конце октября он вошёл в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".
"Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество", - приводит слова бойцов корреспондент агентства.
Как ранее рассказал командир батальона Андрей Тищенко, после принятия присяги бойцы батальона отправятся на передовую. До торжественного дня они прошли через учебный центр "Каскада", выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. Бывшие украинские военнослужащие намерены освободить свою страну от власти Владимира Зеленского и считают русских единым со своим народом.
"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ - мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским - они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы - это один народ", - рассказал военнослужащий батальона, бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.
Украинские военные вышли из окружения под Иловайском - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 18:41
Не только через плен. Алексей Анпилогов рассказал, как и почему украинцы идут воевать за РоссиюУкраинским пленным предлагают вступить в российскую армию исключительно на добровольной основе, в настоящее время сформировано уже несколько таких батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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