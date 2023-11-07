https://ukraina.ru/20231107/1050805996.html

В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО

В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО - 07.11.2023 Украина.ру

В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО

Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Об этом утром 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-07T06:35

2023-11-07T06:35

2023-11-07T06:36

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"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.Ранее об уничтожении пяти украинских БПЛА у Севастополя заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231107/1050805319.html

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новости, крым, мо рф, пво, бпла, атака, всу, украина