В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО
06:35 07.11.2023 (обновлено: 06:36 07.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Об этом утром 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее об уничтожении пяти украинских БПЛА у Севастополя заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.