В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО - 07.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231107/1050805996.html
В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО
В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО - 07.11.2023 Украина.ру
В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО
Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Об этом утром 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-07T06:35
2023-11-07T06:36
новости
крым
мо рф
пво
бпла
атака
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7ecbd2ec3411440c4a880c3920ddd4ba.jpg
"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.Ранее об уничтожении пяти украинских БПЛА у Севастополя заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231107/1050805319.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_58ba337bcedf7eb66f7c09273f569b48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, мо рф, пво, бпла, атака, всу, украина
Новости, Крым, МО РФ, ПВО, БПЛА, атака, ВСУ, Украина

В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО

06:35 07.11.2023 (обновлено: 06:36 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Об этом утром 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее об уничтожении пяти украинских БПЛА у Севастополя заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
05:02
ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - РазвожаевНад морем у Севастополя сбили пять украинских беспилотников, работает ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
НовостиКрымМО РФПВОБПЛАатакаВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска
06:35В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МО
06:23Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
05:57Авиация Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе - Al Jazeera
05:36"Град" ЦВО поразил скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - МО
05:14Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев
05:02ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев
04:49ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине
04:05Заседание СБ ООН по ситуации в Газе назначили на 9 ноября - постпред ОАЭ
03:53Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор
03:21Украинская артиллерия в ночь на 7 ноября 18 раз обстреляла территорию ДНР - СЦКК
02:39Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:02Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ
01:46КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
01:29Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов
01:12Стали известны подробности гибели помощника Залужного
00:41Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
00:26В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
23:56Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
23:27Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования
Лента новостейМолния