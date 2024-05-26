https://ukraina.ru/20240526/1055216751.html

"Еще нет 3D-принтеров, где можно было сканировать чубатых": эксперт о том, почему качество ВСУ ухудшилось

"Еще нет 3D-принтеров, где можно было сканировать чубатых": эксперт о том, почему качество ВСУ ухудшилось - 26.05.2024 Украина.ру

"Еще нет 3D-принтеров, где можно было сканировать чубатых": эксперт о том, почему качество ВСУ ухудшилось

Основная армия из украинских фашистов давно на кладбище. Киевский режим сейчас гоняется за их остатками, чтобы они не пошли на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-05-26T06:00

2024-05-26T06:00

2024-05-26T06:00

россия

киев

украина

александр сырский

илья мощанский

андрей марочко

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харьков

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По словам эксперта, сегодня идейных боевиков из различных нацбатов пытаются распихать по разным бригадам, чтобы они как можно скорее погибли. Таким образом, качество личного состава ухудшается с каждым днем.“Я не знаю, что такими темпами будет с Украиной в 2025 году. Но она живет мечтой, что к тому времени Запад даст ей все необходимое”, - отметил Мощанский.Как ранее писал украинский Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники в генштабе, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, в очередной раз отказалась выполнять приказы главкома Александра Сырского.Отмечается, что азовцы отказались выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава. Однако, как утверждает собеседник канала, Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.Ранее в отказ пошли и боевики "Правого сектора"*, за что Сырский приказал расформировать нацбатальон. Один из боевиков националистической бригады утверждает, что после назначения Сырского главкомом, их поставили перед фактом, якобы они должны были выполнять только те функции, которые соответствуют должностному уровню.“Мы это расценили как политическое преследование. Для идейных бойцов ДУКа это выглядит как разрушение движа, а по факту - это просто нормирование системой своей боевой единицы", - отметил боевик.Более того, в командовании ПС сообщили, что в бригаде работают многочисленные комиссии, а на командиров подразделений открывают уголовные дела за неисполнение боевых распоряжений.В связи с тем, что азовцы и боевики ПС идут в отказ, украинское командование в горячие точки бросает неподготовленных боевиков, чтобы спасти боеспособные подразделения ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.По данным эксперта, мобилизованных новобранцев отправили на линию боевого соприкосновения к северо-востоку от Харькова. Представители киевского режима полагают, что они смогут задержать продвижение ВС РФ.При этом, как пишет Марочко, боеспособные украинские подразделения отступают на вторую и третью линию обороны.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

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россия, киев, украина, александр сырский, илья мощанский, андрей марочко, сво, харьков