https://ukraina.ru/20240526/1055210818.html

“Это взорвет Украину изнутри”: Соин о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского

“Это взорвет Украину изнутри”: Соин о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского - 26.05.2024 Украина.ру

“Это взорвет Украину изнутри”: Соин о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского

Украинское общество подходит к точке невозврата, когда начнет массово отказываться от службы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

2024-05-26T06:00

2024-05-26T06:00

2024-05-26T06:00

приднестровье

украина

молдавия

сергей соин

дмитрий ковалевич

уклонисты

львов

петиция

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Сегодня порядка 100 тысяч украинцев попали в розыск, что равно десяти полноценным мотопехотным дивизиям. Эксперт отмечает, что названныая цифра не категорически критична, но обозначает некую тенденцию.“Это говорит о том, что люди на Украине умнеют и не хотят превращаться в пушечное мясо. Теперь в розыск будут поданы 250-300 тысяч уклонистов, которые прячутся в Европе. Все это создает гремучую смесь, которая сможет взорвать Украину изнутри”, - утверждает Соин.Эксперт полагает, если люди объединятся и у них появится какая-то оргструктура, то “Зеленский и его камарилья окажутся на ближайшей зловонной свалке, а внутри Украины случится серьезный внутренний взрыв”.Как ранее отметил в своей статье автор издания Украина.Ру Дмитрий Ковалевич, среди украинцев растет протест против такой мобилизации, в котором есть даже некоторая бравада. Тому доказательство искаженная известная цитата Тараса Шевченко, которую можно увидеть на улицах Львова: "Уклоняйтесь, братья, и поборете".По рассказам автора, протест против мобилизации на Украине интегрировался даже в местную моду. Например, в киевском метро можно встретить молодых людей в черных футболках с надписью: "Я ухылянт" и женский вариант "Жена ухылянта", утверждает Ковалевич.Приобрести такие футболки незатруднительно: на украинских маркетплейсах она стоит порядка 400 гривен (900 руб.).“Парни в таких футболках говорят, что сознательно их носят, как евреи желтую звезду при нацистской оккупации. Более опасливые носят футболки или нашивки просто с буквой "У" в треугольнике. Эти футболки донельзя возмущают украинских политиков, осуждающих их владельцев, называя их позором нации, обвиняя в работе на РФ”, - отмечает автор.Кроме слоганов про уклонение от мобилизации на Украине посвящают этой теме даже песни. Вот строчка одной из: "Границы закрыли, законы попринимали и я стал уклонистом. Уклонист – парень хороший, парень молодой 25 лет". В начале мая в тренды ТикТока ворвалась и женская версия - песня "Ухилянтка" на мотив "Киевлянки" Гарика Кричевского.Более того, на днях украинцы потребовали отправить Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого истек в понедельник 20 мая, в зону боевого соприкосновения. Соответствующая петиция уже появилась на сайте Офиса Зеленского и набрала порядка 2000 голосов из необходимых 25 000.Что сегодня происходит в Приднестровье, вы можете узнать в полной версии интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку.

приднестровье

украина

молдавия

львов

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приднестровье, украина, молдавия, сергей соин, дмитрий ковалевич, уклонисты, львов, петиция