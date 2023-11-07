https://ukraina.ru/20231107/1050805443.html
Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев
Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев
Обломки одного из пяти сбитых у Севастополя украинских беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-07T05:14
2023-11-07T05:14
2023-11-07T05:15
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"В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идёт ликвидация небольшого возгорания" ", - написал Развожаев.По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.Ранее губернатор сообщил о работе ПВО, в результате которой над морем у Севастополя было сбито пять украинских беспилотников.Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, всу, атака
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, БПЛА, ВСУ, атака
Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев
05:14 07.11.2023 (обновлено: 05:15 07.11.2023)
Обломки одного из пяти сбитых у Севастополя украинских беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Севастополе отработала система ПВО. По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идёт ликвидация небольшого возгорания" ", - написал Развожаев.
По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.
Ранее губернатор сообщил о работе ПВО, в результате которой над морем у Севастополя было сбито пять украинских беспилотников.
Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.