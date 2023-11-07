https://ukraina.ru/20231107/1050805319.html

ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев

ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру

ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев

Над морем у Севастополя сбили пять украинских беспилотников, работает ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-07T05:02

2023-11-07T05:02

2023-11-07T05:03

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"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал Развожаев.Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.Вечером 6 ноября российская ПВО обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области.

https://ukraina.ru/20231106/1050794237.html

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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, всу, атака