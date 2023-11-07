ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
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ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев
ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев
Над морем у Севастополя сбили пять украинских беспилотников, работает ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-07T05:02
2023-11-07T05:03
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севастополь
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бпла
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"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал Развожаев.Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.Вечером 6 ноября российская ПВО обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области.
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, всу, атака
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, БПЛА, ВСУ, атака

ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев

05:02 07.11.2023 (обновлено: 05:03 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Над морем у Севастополя сбили пять украинских беспилотников, работает ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал Развожаев.
Киевский режим регулярно предпринимает атаки диверсантами, ракетами и БПЛА по Крыму и Севастополю. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.
Вечером 6 ноября российская ПВО обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области.
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Заголовок открываемого материала
05:14Обломки сбитого у Севастополя БПЛА упали на крышу дома – Развожаев
05:02ПВО сбила у Севастополя пять беспилотников - Развожаев
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