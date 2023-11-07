https://ukraina.ru/20231107/1050654459.html

"Год великого перелома"

"Год великого перелома" - 07.11.2023 Украина.ру

"Год великого перелома"

Название статьи Иосифа Сталина, опубликованной в газете "Правда" 7 ноября 1929 года, стало мэмом тогда, когда никаких мэмов не было. Как только не склоняли эту статью и её автора перестроечные публицисты! Однако, сейчас приходится признать, что упомянутые публицисты были неправы не во всём. Статья действительно производит двойственное впечатление

2023-11-07T08:00

2023-11-07T08:00

2023-11-07T08:00

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Сама статья представляла собой подведение итогов первого года реализации первого пятилетнего плана, который стартовал 95 лет назад – 1 октября 1928 года. Результаты процесса, который позднейшие историки, с благословения самого Сталина, назовут "социалистической реконструкцией народного хозяйства", состоящий из индустриализации и коллективизации. Сам же Сталин называл этот процесс (держитесь крепче) "перестройкой". Правда, реконструкция там тоже есть, как и ускорение.Подводя итоги первого года Сталин приводит к следующим выводам.Во-первых, удалось повысить производительность труда благодаря дебюрократизации (самокритике), социалистическому соревнованию и внедрению непрерывки (пятидневной рабочей недели с индивидуальным графиком выходных).Во-вторых, удалось сосредоточить достаточные ресурсы для промышленного строительства, в результате чего "оптимальный вариант пятилетки, считающийся у буржуазных писак “недосягаемой фантастикой” и приводящий в ужас наших правых оппортунистов (группа Бухарина), превратился на деле в минимальный вариант пятилетки" (было три варианта плана – минимальный, оптимальный и максимальный).В-третьих, в области строительства сельского хозяйства удалось начать массовое создание колхозов.Общий эмоциональный настрой статьи отлично передаёт статья того же автора, опубликованная в той же газете 1 марта 1930 года – "Головокружение от успехов".Собственно, вторая статья была посвящена перегибам при коллективизации, которая массово проводилась в том числе там, где с созданием колхозов спешить было вовсе не обязательно, в частности – в северных районах страны и на национальных окраинах.В чём же были правы перестроечные публицисты?Прежде всего в том, что Сталин политизировал сферу экономики.С одной стороны, он сам указывал, что "партия сумела целесообразно использовать наше отступление на первых стадиях новой экономической политики для того, чтобы потом, на последующих её стадиях, организовать перелом и повести успешное наступление на капиталистические элементы".С другой стороны, он несколько раз упоминает группу Бухарина, которая стремилась преуменьшать необходимые темпы развития промышленности и сельского хозяйства.И Сталин, и Бухарин маневрировали. Бухарин был автором "Экономики переходного периода", по которой предполагались продолжение политики военного коммунизма, включая продразвёрстку. Потом он перешёл на более мягкие позиции. Сталин же занимал ту, или иную сторону в зависимости от позиции Троцкого– когда Троцкий был сторонником раннего Бухарина, Сталин выступал против...Перестроечные публицисты также были правы в том, что статья Сталина задавала истеричную атмосферу и гонку за показателями в той сфере, где должен был быть трезвый расчёт.Действительно, всё то, что говорили критики сплошной коллективизации оказалось правдой, причём даже в худшем виде, чем можно было подумать по статье о "головокружении". Действительные итоги повальной коллективизации пришлось подводить в 1933 году, когда разразился сильнейший голод, чья связь с коллективизацией несомненна.Относительно пятилетки всё тоже было неоднозначно. Современные экономисты указывают, что ни о каком выполнении пятилетки за 4 года и 3 месяца не могло быть и речи. Нет, финансовые показатели демонстрировали успех, но финансовые показатели что показывают? Что самолёт стоит дороже, чем буржуйка… В натуральных показателях вместо 22 млрд кВт-ч электроэнергии было произведено 13,5 млрд кВт-ч, вместо 75 млн тонн угля добыто 64,4 млн тонн, вместо 10 млн тонн чугуна – 6,2 млн тонн и т.п.Справедливости ради следует сказать, что буквально не была выполнена ни одна пятилетка. Особенно отставало производство "товаров группы Б" – т.е., повседневного спроса.В то же время, Сталин во многих моментах был прав.Прежде всего, стране действительно нужна была индустриализация.Сталин тут цитирует Ленина: "без спасения тяжёлой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна..." Ленин, разумеется, писал о сохранении старой индустриальной базы, созданной ещё в Российской империи. Обратим внимание, что сторонник мировой революции Ленин внезапно пишет о суверенитете страны и, кроме того, сторонник пролетарской революции Ленин внезапно не пишет (по крайней мере – в этом фрагменте) о необходимости сохранения промышленного пролетариата.Это – вполне нормальная государственная логика, получившая подтверждение в 90-х – 2000-х годах. Сохранение части крупной промышленности (пусть и не самой современной и технологичной) позволило постсоветским государствам сохранить часть суверенитета.Правильной была и ставка на коллективизацию сельского хозяйства. Индивидуальное крестьянское хозяйство, которое ведётся одной семьёй, неэффективно – хозяйство это заточено на внутрисемейное потребление, оно вынужденно универсально и, соответственно, товарная продукция у него ничтожна. Перспективным является специализированное хозяйство, которое производит продукцию именно для продажи.Собственно, пока городское население составляло до пятой части (в 1926 году – 18%) индивидуальное хозяйство ещё можно было терпеть, но уже тогда чувствовался дефицит продуктов питания. Это выражалось не только регулярных голодовках (а они неизбежны при натуральном хозяйстве), но и в недостатке продукции, которую можно было обменять на технику. Реформирование сельского хозяйства одновременно дало возможность прокормить большую долю городских жителей (в 1939 году – 33%) и высвобождение рабочей силы, которое поехало в города.Вариантов выхода из кризиса сельскохозяйственного недопроизводства было два. Первый вариант – поддержка фермерских хозяйств, функционирующих за счёт эксплуатации наёмной рабочей силы. Этим путём пошёл в своё время Столыпин и этот путь был исключён для большевиков по идеологическим соображениям. Второй вариант – создание кооперативных хозяйств. Этот путь тоже с идеологической точки не являлся оптимальным, ведь в колхозе собственность формально коллективная, а не общественная (на самом деле нет – колхозники не могли при выходе из колхоза забрать свою часть "коллективной собственности"). Зато, с другой стороны, в кооперативе нет эксплуатации человека человеком. Этим путём и пошли.В конечном итоге оказалось, что наиболее эффективной формой ведения сельского хозяйства является индустриализированный агрохолдинг. Именно эти образования вытеснили и колхозы, и фермерские хозяйства.Сталин, кстати, это понимал. Он недаром часть статьи посвятил разъяснению того, почему "в капиталистических странах не прививаются крупные зерновые фабрики-гиганты". Опыт как раз показал, что именно в капиталистических странах они вполне себе прививаются, но с чего Сталин-то взял, что всё строго наоборот? Никакой тайны нет – тов. Сталин имел долгую беседу с американским зернопромышленником Томасом Кэмпбеллом, который, надо думать, жаловался ему на тяжёлую жизнь создателя крупного зернового хозяйства в США. Томас, судя по всему, привирал, стремясь, видимо, с какой-то целью разжалобить Сталина. Получил он то, что хотел или нет истории неизвестно, но Сталин рассуждения Кэмпбелла опубликовал, а его наработки – использовал при организации колхозного строительства.Ну а что касается некоторой истеричности, то задачей Сталина было создание определённой атмосферы, в которой люди были готовы, оставаясь голыми и босыми, совершать трудовые подвиги. Того, что было накоплено, хватало для капитальных инвестиций в промышленность, но не хватало, разумеется, на повышение уровня жизни людей.Следует отметить, что работа всей пропагандистской системы ВКП(б) на том этапе дала безусловный эффект. Мы, разумеется, отдаём себе отчёт в том, что литература того времени тоже выполняла идеологические функции (недаром судьба пьес Булгакова решалась на уровне Политбюро!), но, отчасти, она отражала и реальность. Например, в романе "Время, вперёд!" Валентин Катаев как раз показывает картину, с одной стороны, идеологически корректную – трудовой подъём и трудовые же рекорды налицо (кстати, бригадир там ходит именно что босиком – стиль у него такой), с другой – достаточно правдивую. Описаны у него и асоциальные элементы, не желающие вписываться в атмосферу трудовых подвигов, и живущая продажей самогона окраина посёлка строителей…Разумеется, такую атмосферу нельзя было поддерживать долго. Энтузиазм первых пятилеток выжал почти досуха советское общество (впрочем, энтузиазма хватило ещё и на войну). Именно восприятие эмоциональной атмосферы того времени поддерживало "шестидесятников", которые ощущали её влияние в детстве.Ну а что касается политизации… Странно осуждать политика за то, что он борется за власть. Методы не нравятся? Да, методы так себе. Но в то время других не завезли.Так что товарища Сталина за великий перелом мы бы осуждать не стали. Тут правильную установку нам дают китайские товарищи, которые, не вдаваясь в подробности утверждают, что 30% того, что делалось при Великом кормчем Мао Цзэдуне, делалось неправильно, зато 70% – наоборот.

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история, история украины, история ссср, индустриализация, коллективизация, сталин, 1920-е, 1930-е