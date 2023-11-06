Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
14:17 06.11.2023 (обновлено: 14:18 06.11.2023)
© Александр ЧаленкоМэр Мариуполя Олег Моргун
© Александр Чаленко
Указ об отстранении опубликован 6 ноября на сайте главы республики
Указом главы ДНР мэр Мариуполя Олег Моргун отстранено от должности,
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Причины отстранения от должности не сообщаются.
Олег Моргунов был назначен на должность в конце января 2023 года, сменив на Константина Иващенко, первого руководителя российского Мариуполя. До назначения Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.
22 марта, 17:39Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года"Утром 19 марта, в воскресенье, когда я проснулся, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения: Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Так пошутили" - рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун Украина.ру о том, как он узнал о визите президента Мариуполь в субботу ,18 марта