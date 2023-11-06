Пушилин снял с должности мэра Мариуполя - 06.11.2023 Украина.ру
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Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
Пушилин снял с должности мэра Мариуполя - 06.11.2023 Украина.ру
Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
Указ об отстранении опубликован 6 ноября на сайте главы республики
2023-11-06T14:17
2023-11-06T14:18
новости
днр
мариуполь
мэр
денис пушилин
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Указом главы ДНР мэр Мариуполя Олег Моргун отстранено от должности,"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.Причины отстранения от должности не сообщаются.Олег Моргунов был назначен на должность в конце января 2023 года, сменив на Константина Иващенко, первого руководителя российского Мариуполя. До назначения Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.
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новости, днр, мариуполь, мэр, денис пушилин
Новости, ДНР, Мариуполь, мэр, Денис Пушилин

Пушилин снял с должности мэра Мариуполя

14:17 06.11.2023 (обновлено: 14:18 06.11.2023)
 
© Александр ЧаленкоМэр Мариуполя Олег Моргун
Мэр Мариуполя Олег Моргун
© Александр Чаленко
Читать в
Указ об отстранении опубликован 6 ноября на сайте главы республики
Указом главы ДНР мэр Мариуполя Олег Моргун отстранено от должности,
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Причины отстранения от должности не сообщаются.
Олег Моргунов был назначен на должность в конце января 2023 года, сменив на Константина Иващенко, первого руководителя российского Мариуполя. До назначения Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.
Олег Моргун интервью
22 марта, 17:39
Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года"Утром 19 марта, в воскресенье, когда я проснулся, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения: Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Так пошутили" - рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун Украина.ру о том, как он узнал о визите президента Мариуполь в субботу ,18 марта
 
НовостиДНРМариупольмэрДенис Пушилин
 
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