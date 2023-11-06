Пушилин снял с должности мэра Мариуполя

Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года "Утром 19 марта, в воскресенье, когда я проснулся, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения: Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Так пошутили" - рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун Украина.ру о том, как он узнал о визите президента Мариуполь в субботу ,18 марта