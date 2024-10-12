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"Как у Жванецкого": эксперт о военном искусстве при взятии Угледара

"Как у Жванецкого": эксперт о военном искусстве при взятии Угледара - 12.10.2024 Украина.ру

"Как у Жванецкого": эксперт о военном искусстве при взятии Угледара

Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Александр Санчик, подразделения которого брали Угледар, не имел в своем распоряжении столько войск, сколько было у группировки "Центр" при взятии Авдеевки, однако военное искусство помогло достичь успеха. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса Илья Мощанский

2024-10-12T07:00

2024-10-12T07:00

2024-10-12T07:00

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Авдеевка была больше Угледара и была элементом "промышленного Рура". А Угледар – это город несбывшихся надежд. Его построили в 1960-х годах, когда советская власть хотела понатыкать шахт в южном Донбассе и добывать там уголь и метан, рассказал эксперт. В итоге построили только две шахты, добывать уголь в Кузбассе оказалось выгоднее. Одну из этих шахт российские бойцы взорвали в ходе овладения Угледаром, напомнил Мощанский."У Санчика в Угледаре, в отличие от [командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Андрея] Мордвичева в Авдеевке, не было столько войск. Он поступил как у Жванецкого: за счет изыскания внутренних резервов из междуящичного пространства изгнал 58-ю и 72-ю бригады ВСУ. В этом и заключается военное искусство", - заявил он.ВС РФ наступали на Угледар, применяя тактику охвата. Санчик охватывал этот населенный пункт двумя клешнями. Одна из них - через Водяное на Богоявленку. А в Катериновке у нас сражалась 18-я дивизия с Курильских островов. Санчик показывал Украине: "Мы наступаем на Богоявленку. Мы заблокируем ее, чтобы вы не били нам в тыл. А потом мы начнем осаду Угледара". Противник в это поверил, резюмировал собеседник издания.О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

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