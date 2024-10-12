https://ukraina.ru/20241012/1057984581.html
Ключ к колыбели украинской элиты: военный эксперт о будущем боевых действий в Донбассе
Ключ к колыбели украинской элиты: военный эксперт о будущем боевых действий в Донбассе - 12.10.2024 Украина.ру
Ключ к колыбели украинской элиты: военный эксперт о будущем боевых действий в Донбассе
Группировки "Центр" и "Восток" армии России после взятия Угледара будут поворачивать на запад и идти параллельно. Впереди у них - выход на границы Днепропетровской и Запорожской областей соответственно. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-12T07:15
2024-10-12T07:15
2024-10-12T07:15
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"Курахово – это ключ к Днепропетровской области – колыбели украинской элиты еще с советских времен. Львов – это так, пугало. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, он выйдет в Запорожскую область", - сказал эксперт. Днепр и Запорожье - два тыловых города-миллионника, напомнил он. Причем если "Восток" выйдет в Запорожскую область, он выйдет в тыл Орехову и Гуляйполю – позициям ВСУ, которые сформировались после "контрнаступа", отметил Мощанский.То есть ВСУ надо опять перестраивать свои боевые позиции и строить новую линию обороны. А у него все время "зубы дракона" мелкие, потому что воруют много, подчеркнул собеседник издания.О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
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новости, детали, сво, спецоперация, украина, россия, донбасс
Новости, детали, СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Донбасс
Ключ к колыбели украинской элиты: военный эксперт о будущем боевых действий в Донбассе
Группировки "Центр" и "Восток" армии России после взятия Угледара будут поворачивать на запад и идти параллельно. Впереди у них - выход на границы Днепропетровской и Запорожской областей соответственно. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
"Курахово – это ключ к Днепропетровской области – колыбели украинской элиты еще с советских времен. Львов – это так, пугало. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, он выйдет в Запорожскую область", - сказал эксперт.
Днепр и Запорожье - два тыловых города-миллионника, напомнил он.
Причем если "Восток" выйдет в Запорожскую область, он выйдет в тыл Орехову и Гуляйполю – позициям ВСУ, которые сформировались после "контрнаступа", отметил Мощанский.
То есть ВСУ надо опять перестраивать свои боевые позиции и строить новую линию обороны. А у него все время "зубы дракона" мелкие, потому что воруют много, подчеркнул собеседник издания.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.