https://ukraina.ru/20241012/1058033551.html

Если Британия скажет Украине "да", Россия останется в выигрышном положении — Крапивник

Если Британия скажет Украине "да", Россия останется в выигрышном положении — Крапивник - 12.10.2024 Украина.ру

Если Британия скажет Украине "да", Россия останется в выигрышном положении — Крапивник

"Я правда не понимаю, почему Запад своим оружием и специалистами убивает русских, а Россия в ответ стреляет только по Украине". Таким вопросом в интервью изданию Украина.ру задался офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-10-12T07:05

2024-10-12T07:05

2024-10-12T07:05

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россия

британия

владимир путин

владимир зеленский

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Он начал с того, что, если Великобритания разрешит Украине стрелять ракетами Storm Shadow по любой точке России, речь пойдет о гражданских объектах. Но в этом случае наши гиперзвуковые ракеты могут вылететь с территории Сирии и залететь на Кипр, где стоит крупнейшая на Средиземном море военная база Великобритании, подметил эксперт.По его словам, в Англии сразу же начнется паника."Нужно понимать, что британские власти – это несерьезные люди. Они пытаются вредить России, но совершенно не продумывают последствия своей политики. Поэтому они сразу же побегут жаловаться Америке, потому что Британия без США – это третьесортная страна. Да, у Лондона есть ядерное оружие. Но это ядерное оружие частично находится под контролем американцев. Поэтому британцы в любом случае будут смотреть на реакцию Вашингтона", — объяснил Крапивник.Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

https://ukraina.ru/20241010/1057992106.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, британия, владимир путин, владимир зеленский