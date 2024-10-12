Если Британия скажет Украине "да", Россия останется в выигрышном положении — Крапивник
Фото: "Украинская правда", флаг Британии и Украины
"Я правда не понимаю, почему Запад своим оружием и специалистами убивает русских, а Россия в ответ стреляет только по Украине". Таким вопросом в интервью изданию Украина.ру задался офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Он начал с того, что, если Великобритания разрешит Украине стрелять ракетами Storm Shadow по любой точке России, речь пойдет о гражданских объектах. Но в этом случае наши гиперзвуковые ракеты могут вылететь с территории Сирии и залететь на Кипр, где стоит крупнейшая на Средиземном море военная база Великобритании, подметил эксперт.
"Это был бы идеальный вариант. В этом случае мы напрямую не будем трогать британскую территорию, но сломаем их правила, в соответствии с которыми война должна идти только на Украине. Вы стреляете по нашим, мы стреляем по вашим", — считает Крапивник.
По его словам, в Англии сразу же начнется паника.
"Нужно понимать, что британские власти – это несерьезные люди. Они пытаются вредить России, но совершенно не продумывают последствия своей политики. Поэтому они сразу же побегут жаловаться Америке, потому что Британия без США – это третьесортная страна. Да, у Лондона есть ядерное оружие. Но это ядерное оружие частично находится под контролем американцев. Поэтому британцы в любом случае будут смотреть на реакцию Вашингтона", — объяснил Крапивник.
10 октября, 05:10Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционнымиНикакого референдума по сближению с ЕС у Молдавии не будет, это референдум о евроинтеграции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.