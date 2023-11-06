https://ukraina.ru/20231106/1050793453.html

Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября

Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября - 06.11.2023 Украина.ру

Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября

"Укроборонпром" наладил выпуск дронов-камикадзе, а также решает вопрос с выпуском патронов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-06T13:00

2023-11-06T13:00

2023-11-06T13:46

эксклюзив

хроники

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Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью "Экономической правде" рассказал о дронах, которые производит Украина."На Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - заявил Сметанин.По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки – 1000 км.Ранее о разработке такого дрона-камикадзе сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Тогда — в начале года - изделие тогда было только на стадии испытания.Кроме того, Сметанин заявил, что "Укроборонпром" освоил и выпуск более дешёвых FPV-дронов."FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - отметил Сметанин.При этом для "Укроборонпрома" дроны — второе по важности направление. Первое — снаряды."Этот вопрос очень чувствительный. Если я скажу, что у нас, например, есть дефицит какого-то компонента, который производится только в нескольких странах, Россия будет создавать нам проблемы. Ее представители придут туда с пятью чемоданами и скажут "мы выкупаем все до 2048 года". Тогда у нас не будет этого компонента. Не нужно подсказывать врагу [какие у Украины есть проблемы]. Что могу сказать – мы успешно производим в сотрудничестве с иностранными партнерами миномётные мины, артиллерийские и танковые снаряды. Наши производственные мощности расположены не только на территории Украины, но и за её пределами", - ответил Сметанин журналистам на вопрос, как долго Украина сможет наращивать производство боеприпасов и не упрётся ли она в определённый "потолок" возможностей.Кроме того, гендиректор "Укроборонпрома" рассказал, снабжает ли заказом украинские предприятия Минобороны Украины, особенно с учётом того, что в прошлом году украинские военные заказали у промышленников малое количество снарядов."Мы наращиваем производство и уже сейчас готовы производить больше, чем предусмотрено действующими контрактами. Ожидаем новые заказы. Между Минобороны и Минстратегпромом достигнута договоренность, что в первую очередь будут контрактоваться мощности именно украинских предприятий, поэтому, думаю, это вопрос ближайшего времени", - заявил Сметанин.Он также раскрыл вопрос с дефицитом патронов: в 2014 году Украина потеряла контроль над Луганским патронным заводом."На Украине есть производство патронов, но оно не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооружённых сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в нынешнем году. Часть этих денег пойдет на развитие возможностей производства патронов", - указал Сметанин.Таким образом, если верить главе "Укроборонпрома", Украина наращивает производство собственных вооружений.Ранее украинские военные неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов и, подчас, патронов."У меня вопрос к руководству государству и другим людям: парни, а что, патроны на деревьях растут? У меня нет оружия. До сих пор. Это почти второй год войны вот-вот будет. А мы до сих пор не наладили ни одной патронной линии. Ни одной!" - заявлял 23 сентября сражающийся в рядах ВСУ сержант армии США Александр Святов.Он раскритиковал государство, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского, за такой подход к вооружению. При этом он обратил внимание и на пассивность рядовых украинцев, которые не ставят власти такие вопросы.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на докучаевском 1 обстрел из РСЗО, выпущено 128 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Докучаевск."Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Докучаевске. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок 2010 года рождения, в Докучаевске и Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 27 жилых домостроений в Докучаевске и Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 152 мм и 6 ракет из РСЗО, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 20; Подстепное — 8; Казачьи Лагеря — 9; Малая Кардашинка — 6; Алёшки — 11; Обрывка — 6", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Алёшки, Песчановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону России."В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 прилета. <...> В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущен один миномётный снаряд. <...> В Шебекинском городском округе в селе Ржевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий, в результате чего повреждена кровля здания и выбиты окна. Пострадавших нет. По селу Новая Таволжанка выпущено 9 миномётных снарядов, по хутору Мухин – 2 миномётных снаряда", - писал губернатор.Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231106/1050791550.html

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https://ukraina.ru/20231105/1050783335.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники