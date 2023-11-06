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МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба

МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру

МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба

Официальный Берлин по-прежнему желает видеть Украину в составе Евросоюза. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью немецкой газете Die Welt заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

2023-11-06T09:25

2023-11-06T09:25

2023-11-06T09:25

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Он напомнил о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной для рассмотрения вопроса о членстве в Евросоюзе. В частности, Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией.При этом Кулеба посетовал на уменьшение внимания к Украине в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Он также пожелал видеть больше военной помощи от Германии, которая продолжает поддерживать нынешнее руководство Украины перспективой членства в ЕС.Ссылаясь на обещания главы МИД ФРГ, украинский чиновник сказал: "Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок".Ранее глава дипломатии ФРГ неоднократно заявляла о перспективах расширения ЕС за счёт республик бывших СССР и Югославии. В частности, Бербок называла Молдавию и Украину, которые получили от Еврокомиссии требования по реформированию и отправили в Брюссель отчёты о выполнении. Ряд политиков ЕС скептически рассматривают перспективу расширения ЕС и подозревают евробюрократию в коварном плане радикально перестроить союз под предлогом расширения, что не в интересах малых государств, дорожащих своим правом вето.Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"

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