МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру
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МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба
МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба - 06.11.2023 Украина.ру
МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба
Официальный Берлин по-прежнему желает видеть Украину в составе Евросоюза. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью немецкой газете Die Welt заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
2023-11-06T09:25
2023-11-06T09:25
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Он напомнил о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной для рассмотрения вопроса о членстве в Евросоюзе. В частности, Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией.При этом Кулеба посетовал на уменьшение внимания к Украине в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Он также пожелал видеть больше военной помощи от Германии, которая продолжает поддерживать нынешнее руководство Украины перспективой членства в ЕС.Ссылаясь на обещания главы МИД ФРГ, украинский чиновник сказал: "Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок".Ранее глава дипломатии ФРГ неоднократно заявляла о перспективах расширения ЕС за счёт республик бывших СССР и Югославии. В частности, Бербок называла Молдавию и Украину, которые получили от Еврокомиссии требования по реформированию и отправили в Брюссель отчёты о выполнении. Ряд политиков ЕС скептически рассматривают перспективу расширения ЕС и подозревают евробюрократию в коварном плане радикально перестроить союз под предлогом расширения, что не в интересах малых государств, дорожащих своим правом вето.Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
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новости, новости украины, ес, украина-ес, соглашение с ес, еврокомиссия, расширение, евроинтеграция, мид фрг, мид украины, дмитрий кулеба, анналена бербок, дипломатия, дипломаты
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МИД ФРГ снова пообещал членство Украины в ЕС – Кулеба

09:25 06.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of UkraineБербок Кулеба Харьков
Бербок Кулеба Харьков - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
Читать в
Официальный Берлин по-прежнему желает видеть Украину в составе Евросоюза. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью немецкой газете Die Welt заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он напомнил о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной для рассмотрения вопроса о членстве в Евросоюзе. В частности, Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией.
При этом Кулеба посетовал на уменьшение внимания к Украине в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Он также пожелал видеть больше военной помощи от Германии, которая продолжает поддерживать нынешнее руководство Украины перспективой членства в ЕС.
Ссылаясь на обещания главы МИД ФРГ, украинский чиновник сказал: "Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок".
Ранее глава дипломатии ФРГ неоднократно заявляла о перспективах расширения ЕС за счёт республик бывших СССР и Югославии. В частности, Бербок называла Молдавию и Украину, которые получили от Еврокомиссии требования по реформированию и отправили в Брюссель отчёты о выполнении. Ряд политиков ЕС скептически рассматривают перспективу расширения ЕС и подозревают евробюрократию в коварном плане радикально перестроить союз под предлогом расширения, что не в интересах малых государств, дорожащих своим правом вето.
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
 
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