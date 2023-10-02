https://ukraina.ru/20231002/1049839901.html

Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"

Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска" - 02.10.2023 Украина.ру

Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"

Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок

2023-10-02T13:45

2023-10-02T13:45

2023-10-02T13:45

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"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявил Бербок при подходе к прессе.Представительница официального Берлина заверила в неизменности курса правительства Олафа Шольца на поддержку нынешнего руководства Украины. Бербок также высказала восхищение проводимыми в постсоветской республике реформами. В частности, она отметила "изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, и также касающиеся борьбы с коррупцией".Накануне на Украину прибыло несколько высокопоставленных чиновников ЕС. Одессу 30 сентября посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Затем он 1 октября в Киеве провёл переговоры с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.За несколько дней до этого Киев посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд военных чиновников Британии и ЕС. В украинской столице 29 сентября состоялся международный форум производителей вооружений.

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