Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска" - 02.10.2023 Украина.ру
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Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска" - 02.10.2023 Украина.ру
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
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"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявил Бербок при подходе к прессе.Представительница официального Берлина заверила в неизменности курса правительства Олафа Шольца на поддержку нынешнего руководства Украины. Бербок также высказала восхищение проводимыми в постсоветской республике реформами. В частности, она отметила "изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, и также касающиеся борьбы с коррупцией".Накануне на Украину прибыло несколько высокопоставленных чиновников ЕС. Одессу 30 сентября посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Затем он 1 октября в Киеве провёл переговоры с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.За несколько дней до этого Киев посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд военных чиновников Британии и ЕС. В украинской столице 29 сентября состоялся международный форум производителей вооружений.
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Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"

13:45 02.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Бербок
Зеленский Бербок
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявил Бербок при подходе к прессе.
Представительница официального Берлина заверила в неизменности курса правительства Олафа Шольца на поддержку нынешнего руководства Украины. Бербок также высказала восхищение проводимыми в постсоветской республике реформами. В частности, она отметила "изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, и также касающиеся борьбы с коррупцией".
Накануне на Украину прибыло несколько высокопоставленных чиновников ЕС. Одессу 30 сентября посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Затем он 1 октября в Киеве провёл переговоры с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.
За несколько дней до этого Киев посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд военных чиновников Британии и ЕС. В украинской столице 29 сентября состоялся международный форум производителей вооружений.
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