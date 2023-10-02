https://ukraina.ru/20231002/1049839901.html
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска" - 02.10.2023 Украина.ру
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
2023-10-02T13:45
новости
новости украины
киев
фрг
германия
бербок
украина
украина-ес
евроинтеграция
членство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_1863d9109f323db737bb323b7b8e1d49.jpg
"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявил Бербок при подходе к прессе.Представительница официального Берлина заверила в неизменности курса правительства Олафа Шольца на поддержку нынешнего руководства Украины. Бербок также высказала восхищение проводимыми в постсоветской республике реформами. В частности, она отметила "изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, и также касающиеся борьбы с коррупцией".Накануне на Украину прибыло несколько высокопоставленных чиновников ЕС. Одессу 30 сентября посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Затем он 1 октября в Киеве провёл переговоры с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.За несколько дней до этого Киев посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд военных чиновников Британии и ЕС. В украинской столице 29 сентября состоялся международный форум производителей вооружений.
https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_16:0:943:695_1920x0_80_0_0_d273b0a93d907733bac0a4809f98b1d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, киев, фрг, германия, бербок, украина, украина-ес, евроинтеграция, членство, ес, свобода слова, репрессии, олаф шольц, коррупция, украинские сми
Новости, Новости Украины, Киев, ФРГ, Германия, Бербок, Украина, Украина-ЕС, евроинтеграция, членство, ЕС, свобода слова, репрессии, Олаф Шольц, коррупция, украинские СМИ
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"
Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
"Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска", - заявил Бербок при подходе к прессе.
Представительница официального Берлина заверила в неизменности курса правительства Олафа Шольца на поддержку нынешнего руководства Украины. Бербок также высказала восхищение проводимыми в постсоветской республике реформами. В частности, она отметила "изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, и также касающиеся борьбы с коррупцией".
Накануне на Украину прибыло несколько высокопоставленных чиновников ЕС. Одессу 30 сентября посетил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Затем он 1 октября в Киеве провёл переговоры с министром обороны Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.
За несколько дней до этого Киев посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд военных чиновников Британии и ЕС. В украинской столице 29 сентября состоялся международный форум производителей вооружений.