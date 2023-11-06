https://ukraina.ru/20231106/1050790331.html
"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - 06.11.2023 Украина.ру
"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
Запад не хочет, чтобы Украина развязала войну с Белоруссией. При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-06T04:00
2023-11-06T04:00
2023-11-06T04:00
новости
белоруссия
украина
россия
граница
провокация
всу
фронт
войска
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Украинские войска находятся близ границы Белоруссии на ротации и доукомплектовании без тяжелого вооружения. Маловероятно, что туда стянули 120 тысяч военных, рассказал эксперт.При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Белорусская армия с ними точно справится. Эту информацию вбросили в медийное пространство, чтобы Россия отвлеклась от основных направлений и перекинула войска на защиту Минска, добавил он.Смешно думать, что ВСУ смогут сосредоточить 120 тысяч человек на границе. Сейчас они думают, чем закрывать дыры на фронте. Украинское командование с огромным трудом набирает 50 тысяч человек каждый месяц, которых сразу бросают в бой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, россия, граница, провокация, всу, фронт, войска
Новости, Белоруссия, Украина, Россия, граница, провокация, ВСУ, фронт, войска
"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
Запад не хочет, чтобы Украина развязала войну с Белоруссией. При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Украинские войска находятся близ границы Белоруссии на ротации и доукомплектовании без тяжелого вооружения. Маловероятно, что туда стянули 120 тысяч военных, рассказал эксперт.
При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Белорусская армия с ними точно справится. Эту информацию вбросили в медийное пространство, чтобы Россия отвлеклась от основных направлений и перекинула войска на защиту Минска, добавил он.
"Я вообще считаю, что Запад не хочет, чтобы Белоруссия начала войну с Украиной. Он сделает все, чтобы киевский режим никаких боевых действий против Минска не предпринимал. В этом случае положение Украины будет безнадежным с точки зрения перерезания коммуникаций", - подчеркнул Евсеев.
Смешно думать, что ВСУ смогут сосредоточить 120 тысяч человек на границе. Сейчас они думают, чем закрывать дыры на фронте. Украинское командование с огромным трудом набирает 50 тысяч человек каждый месяц, которых сразу бросают в бой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь