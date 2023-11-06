https://ukraina.ru/20231106/1050790331.html

"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - 06.11.2023 Украина.ру

"Это провокация": военный эксперт объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

Запад не хочет, чтобы Украина развязала войну с Белоруссией. При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-06T04:00

2023-11-06T04:00

2023-11-06T04:00

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белоруссия

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всу

фронт

войска

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Украинские войска находятся близ границы Белоруссии на ротации и доукомплектовании без тяжелого вооружения. Маловероятно, что туда стянули 120 тысяч военных, рассказал эксперт.При этом 17 тысяч солдат ВСУ на границе не смогут ее прорвать. Белорусская армия с ними точно справится. Эту информацию вбросили в медийное пространство, чтобы Россия отвлеклась от основных направлений и перекинула войска на защиту Минска, добавил он.Смешно думать, что ВСУ смогут сосредоточить 120 тысяч человек на границе. Сейчас они думают, чем закрывать дыры на фронте. Украинское командование с огромным трудом набирает 50 тысяч человек каждый месяц, которых сразу бросают в бой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, украина, россия, граница, провокация, всу, фронт, войска