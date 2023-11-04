https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html

Владимир Евсеев: Россия смягчила удар ВСУ на Днепре, чтобы охватить города и закончить СВО в 2025 году

Владимир Евсеев: Россия смягчила удар ВСУ на Днепре, чтобы охватить города и закончить СВО в 2025 году - 04.11.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия смягчила удар ВСУ на Днепре, чтобы охватить города и закончить СВО в 2025 году

В ВСУ думали, что с наступлением распутицы мы встанем и будем ждать. Но в районе Авдеевки мы никого не ждем. Мы наступаем и продвигаемся. В прошлом году ни... Украина.ру, 04.11.2023

2023-11-04T11:07

2023-11-04T11:07

2023-11-04T11:09

интервью

всу

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херсон

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артиллерия

авдеевка

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сша

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В ВСУ думали, что с наступлением распутицы мы встанем и будем ждать. Но в районе Авдеевки мы никого не ждем. Мы наступаем и продвигаемся. В прошлом году ни распутица, ни морозы нам тоже не мешали.Нам ничего не помешает освободить Харьков, Донбасс, Херсон и Запорожье, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее на Херсонском направлении произошло два важных события. Новым командующим группировки "Днепр" стал генерал-полковник Михаил Теплинский (командующий ВДВ), сменивший на посту генерал-лейтенанта Олега Макаревича. Также стало известно о гибели в бою расчета FPV-дронов "Упырь" с позывными "Мечта" и "Свят", которые уничтожили 20 вражеских лодок и солдат.- Владимир Валерьевич, сможем ли мы на этом направлении сделать неожиданный ход, чтобы ВСУ окончательно успокоились?- Все, кто внимательно следил за обстановкой на Херсонском направлении, помнят, что там у нас было множество проблем с командованием различного уровня. Сначала были проблемы с двумя бригадами, а потом выяснилось, что и руководство группировки "Днепр" не всегда адекватно реагирует на складывающуюся обстановку. Надеюсь, что с учетом опыта и личных качеств Теплинского как командующего ВДВ, мы постепенно будем исправлять ситуацию.Пока она складывается для нас не очень благоприятно. Правый берег Днепра - выше левого. ВСУ могут подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, которая по дальнобойности превосходит нашу. Нам не всегда хватает систем контрбатарейной борьбы. У нас меньше беспилотников.Идут серьезные бои. Это видно по Крынкам, которые противник чуть не захватил. Сейчас он в середине села. ВСУ с помощью БПЛА наносят удары по нашим тылам. А это требует от нас принимать меры.Всего херсонская группировка Украины насчитывает около 50 тысяч человек. Такими силами обеспечить прорыв к Крыму просто невозможно. К тому же, для наступления им бы пришлось выходить из-под прикрытия собственной артиллерии. Но сам факт наличия вражеских плацдармов на нашем берегу вызывает беспокойство.Эти плацдармы возникли потому, что мы изначально понимали угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС. Поэтому мы выстраивали оборону не по берегу (как возле Запорожской АЭС, где мы профессионально уничтожаем все десанты ВСУ), а на отдалении от них, чтобы наши позиции не смыло. Помимо этого, не всегда грамотно действовало наше военное руководство.К сожалению, киевский режим под Херсоном уже выполнил две задачи. Он показал, что у него есть хоть какой-то успех, и он оттянул часть наших резервов. Да, у ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и мы были вынуждены перебросить на Днепр боеспособных новороссийских морпехов. Нас втянули в эти бои на невыгодных для нас условиях.Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. Мы ее пресекли и будем пресекать дальше. Противник не сможет их поддержать. Пример Купянска показал, что мы регулярно уничтожаем там понтоны через Оскол. Так что при профессиональном руководстве мы постепенно ликвидируем все эти плацдармы.Теперь в отношении наших погибших воинов. Этот расчет БПЛА серьезно ослабил потенциал ВСУ под Херсоном. Если бы они не уничтожили эти 20 лодок, все было бы гораздо хуже. Я хотел бы выразить свои соболезнования их родным и близким. Я считаю, что они заслуживают звания Героя России. В честь них или в честь экипажа танка "Алеши" нужно называть улицы городов. Мы об этом мало говорим, но эту тему необходимо поднимать в СМИ.- Вы сказали по поводу переправ под Купянском. Мы их регулярно уничтожаем, но на логистике ВСУ там это пока никак не сказывается. Почему?- Понтонные переправы можно быстро восстановить. Запад предоставил Украине большой запас понтонного парка. Плюс, Оскол – это не Днепр. Тем не менее, эти наши действия все равно задерживают подпитку противника на восточном берегу. Плюс, это очень хороший опыт. Если мы научимся уничтожать мосты на Осколе, мы сможем уничтожать мосты на Днепре. Кстати, понтонный парк – тоже не бесконечный. По мере его выбивания возможностей ВСУ наводить мосты будет все меньше.- Означает ли это, что пока мы не перебьем все понтонные переправы, бои на всем Луганском направлении так и будут проходить возле Синьковки и Макеевки?- По понтонным переправам бить надо, но основное внимание надо уделять другим вопросам.ВСУ почему-то думали, что с наступлением распутицы мы станем и будем ждать. Но в районе Авдеевки мы никого не ждем. Мы наступаем и продвигаемся.Самое главное, что в Авдеевке нам удалось обеспечить фланги в районе террикона. Мы заняли лесополосу, которая находится вблизи Коксохима, и наши позиции стали более устойчивыми. И наши клещи вокруг Авдеевки не ослабевают. Пусть ВСУ ни на какую распутицу не рассчитывают.Кстати, в прошлом году ни распутица, ни морозы нам тоже не мешали. Нам ничего не помешает освободить Харьков, Донбасс, Херсон и Запорожье.- Придется ли нам брать сам Коксохим, чтобы окружить Авдеевку?- Коксохим – это один из элементов украинской обороны. Говорят, что противник его сейчас частично минирует, что мешает нам овладеть им. Я пока не понимаю, нужно ли его брать. Может быть, его можно просто обойти. Может быть, нам нужен более глубокий охват Авдеевки.Я за то, чтобы мы берегли личный состав. Однажды мне попалась информация, что мы смогли взять два взводных опорных пункта, когда мы захватили 12 пленных, потеряв одного бойца убитым и одного раненым. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться везде.В Авдеевке торопиться некуда. Там всего лишь одна дорога с твердым покрытием через Орловку. Она простреливается. Так что задачу мы решим. Главное, чтобы мы брали опорные пункты только после полного уничтожения противника. Да, это требует больше времени и снарядов. Зато наши люди живы.Посмотрите на выступление Залужного для The Economist. Он утверждает, что безвозвратные потери ВС РФ составили 150 тысяч человек. До этого Киев говорил о 300 тысячах. Понятно, что это потери завышенные. Но почему-то Залужный не говорит, что безвозвратные потери ВСУ составили 600 тысяч человек. Даже если мы действительно потеряли 150 тысяч человек, то у нас потери в 4 раза меньше. В то время как киевский режим бросает насильно мобилизованных людей в "мясные штурмы".Мне очень приятно читать новости, что все больше и больше всушников сдаются в плен. Мне бы хотелось, чтобы они постепенно сдавались ротами. Это позволяет сберечь людей. Для России – это ценность. Тем более, что мы сформировали батальон из украинских пленных. Эти люди решили с оружием в руках бороться за новую Украину.Замечу также, что когда режим становится неустойчивым, крысы сразу же бегут с корабля. Первой такой "крысой" стал Арестович*. Видимо, он мечтал быть президентом, но решил уехать. Надеюсь, что такая же судьба ждет Зеленского.- Вы сказали, что для взятия Авдеевки нам нужен более глубокий охват. Поступают сообщения, что мы снова начали двигаться в сторону Марьинки и Угледара. Это тот самый замысел? Или это нечто другое?- На юге Донбасса бои носят отвлекающий характер. Но если мы глубоко зайдем в районе Авдеевки, то можем выйти в тыл другим группировкам ВСУ. Да, тут есть опасность нашего отсечения. Но есть и возможность легкого захода на территорию противника. Плюс, за Авдеевкой у противника нет созданных линий обороны вроде Славянска-Краматорска-Константиновки.- Почему нет? А как же Торецк (Дзержинск) и Покровск (Красноармейск)? Это тоже укрепленные города.- В любом случае мы должны эти города окружать, чтобы лишать снабжения. Мы уже наштурмовались. Надо уходить от примеров Мариуполя и Артемовска. Надо вынуждать противника сдаваться.- Что конкретно нам нужно для окружения городов?- Дальнобойные средства поражения.Чем дальше мы продвигаемся, тем больше нам нужно прикрытие собственной артиллерии, чтобы подавить артиллерию противника. Нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары. Нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, нам нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Мы научимся делать охваты по мере того, как Украина начнет ослабевать.- Я бы только хотел отметить, что нам важно не превратится в украинцев с их верой в чудо-оружие. Чтобы мы не ждали "Мальву" и "Коалицию" так же, как они ждали "Леопарды" и F-16.- Мы ничего не ждем. Войска делают свое дело. Просто в районе Авдеевского коксохима действительно трудно наступать. Но если его обойти, то будет легче перерезать коммуникации.Конечно, у нас не должно быть иллюзий, что воевать придется долго. В лучшем случае СВО закончится летом 2025 года. Надо готовиться к долгой войне. Это потребует от нас беречь личный состав и технику. Мы чудес не ждем. Но даже в этих условиях, мы "Леопарды" жгли и будем жечь.Кстати, сейчас на Украину обещают поставить 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они на территории Польши. Да, они будут не совсем полноценными (без приборов ночного виденья), но поставки продолжатся. Не надо думать, что палестино-израильский конфликт прекратит поставки. Противник пока еще силен. И наши войска очень аккуратно наступают. Мы даже уходим с определенных позиций, если не можем закрепиться.- Была информация, что киевский режим перебросил на границу с Белоруссией 17 тысяч боевиков, а всего их североукраинская группировка насчитывает 120 тысяч. Это не совсем точная информация? Или это подготовка к расширению конфликта?- Это спекуляция. В том смысле, что украинские войска там находятся на ротации и доукомплектовании без тяжелого вооружения. Я даже не думаю, что там действительно 120 тысяч человек. А эти 17 тысяч всушников на границе точно не смогут ее прорвать. Белорусская армия с ними точно справится.Я вообще считаю, что Запад не хочет, чтобы Белоруссия начала войну с Украиной. Он сделает все, чтобы киевский режим никаких боевых действий против Минска не предпринимал. В этом случае положение Украины будет безнадежным с точки зрения перерезания коммуникаций.Мне кажется, что эту информацию сознательно вбросили в медийное пространство, чтобы мы отвлеклись от основных направлений и стали передислоцировать войска на защиту Белоруссии. Смешно думать, что ВСУ смогут сейчас просто так сосредоточить 120 тысяч человек на границе. Они сейчас думают, чем им на фронте дыры затыкать. Они еле-еле 50 тысяч человек каждый месяц набирают. Причем их сразу бросают в бой.- А мы отвлекаться и не будем.- Конечно. Мы будем воевать там, где воюем. Нам бы всем хотелось быстрых побед. Но это риск больших потерь. А нам придется воевать долго. Враг будет разбит. Но он должен сам дрогнуть. Воевать надо так, как получается. А получается у нас неплохо.* Признан спонсором терроризма и экстремизма Росфинмониторингом.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, херсон, днепр, артиллерия, авдеевка, купянск, сво, сша, украина, белоруссия