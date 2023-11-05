https://ukraina.ru/20231105/1050778012.html

Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ

Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру

Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ

На Западе не откажутся от военной поддержки Украины даже в случае капитуляции ВСУ. Они будут создавать партизанские движения на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин

2023-11-05T04:45

2023-11-05T04:45

2023-11-05T04:45

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наступление

валерий залужный

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Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок.Подобные заявления говорят о панических настроениях в руководстве ВСУ после провалального наступления. Задача Залужного понятна — таким образом он хочет обосновать большую помощь со стороны Запада, рассказал политолог.От Украины, территория которой сравнима по территории с Францией и Германией США и их союзники так просто не откажутся. У Запада — совершенно другая логика, поэтому России не стоит витать в розовых иллюзиях, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, запад, всу, капитуляция, россия, сво, наступление, валерий залужный