Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру
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Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ
Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру
Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ
На Западе не откажутся от военной поддержки Украины даже в случае капитуляции ВСУ. Они будут создавать партизанские движения на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-11-05T04:45
2023-11-05T04:45
новости
украина
сша
запад
всу
капитуляция
россия
сво
наступление
валерий залужный
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Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок.Подобные заявления говорят о панических настроениях в руководстве ВСУ после провалального наступления. Задача Залужного понятна — таким образом он хочет обосновать большую помощь со стороны Запада, рассказал политолог.От Украины, территория которой сравнима по территории с Францией и Германией США и их союзники так просто не откажутся. У Запада — совершенно другая логика, поэтому России не стоит витать в розовых иллюзиях, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050759037.html
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60
новости, украина, сша, запад, всу, капитуляция, россия, сво, наступление, валерий залужный
Новости, Украина, США, Запад, ВСУ, капитуляция, Россия, СВО, наступление, Валерий Залужный

Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ

04:45 05.11.2023
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
На Западе не откажутся от военной поддержки Украины даже в случае капитуляции ВСУ. Они будут создавать партизанские движения на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для Economist заявил, что зоне конфликта возник позиционный тупик в стиле Первой мировой войны, для преодоления которого нужен технологический рывок.
Подобные заявления говорят о панических настроениях в руководстве ВСУ после провалального наступления. Задача Залужного понятна — таким образом он хочет обосновать большую помощь со стороны Запада, рассказал политолог.
"От поддержки Украины они вряд ли откажутся. Предположим, что ВСУ разгромлены, полная капитуляция, тогда они будут создавать партизанские движения на территории Украины, чтобы войну сделать террористической окончательно", - подчеркнул Блохин.
От Украины, территория которой сравнима по территории с Францией и Германией США и их союзники так просто не откажутся. У Запада — совершенно другая логика, поэтому России не стоит витать в розовых иллюзиях, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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