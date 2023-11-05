Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент - 05.11.2023 Украина.ру
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Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент - 05.11.2023 Украина.ру
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
Республиканцы делают жесткие заявления по поводу России, чтобы показать, что президент США Джо Байден — слабак, который не осмеливается принимать серьезные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-11-05T04:45
2023-11-05T04:45
новости
сша
украина
республиканцы
ядерное оружие
поставки
поддержка
россия
война
джо байден
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Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдену призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.Дело в том, что в России чрезмерно идеализируют Республиканскую партию США. Якобы она полностью состоит из трампистов, которые мечтают отказать в поддержке Украине, но это не так, рассказал политолог.Большая часть республиканцев состоит из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, добавил он.Подобные заявления надо воспринимать как часть внутриполитической борьбы в США. Они пытаются показать, что президент США Джо Байден — "хромая утка" и просто слабак, который не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, республиканцы, ядерное оружие, поставки, поддержка, россия, война, джо байден, ракеты
Новости, США, Украина, республиканцы, Ядерное оружие, поставки, поддержка, Россия, война, Джо Байден, ракеты

Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент

04:45 05.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
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© РИА Новости . Стрингер
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Республиканцы делают жесткие заявления по поводу России, чтобы показать, что президент США Джо Байден — слабак, который не осмеливается принимать серьезные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдену призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.
Дело в том, что в России чрезмерно идеализируют Республиканскую партию США. Якобы она полностью состоит из трампистов, которые мечтают отказать в поддержке Украине, но это не так, рассказал политолог.
Большая часть республиканцев состоит из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, добавил он.
"Сенатор [США] Роджер Уикер, к примеру, призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент", - подчеркнул Блохин.
Подобные заявления надо воспринимать как часть внутриполитической борьбы в США. Они пытаются показать, что президент США Джо Байден — "хромая утка" и просто слабак, который не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 12:47
Ростислав Ищенко: Пока Залужный цепляется за Зеленского, США в войне с Россией перехитрили сами себя И Залужный, и Зеленский, и окружение Зеленского, и генералы, которые служат с Залужным – они все уже заложники ситуации, ни военные преступники, им светит тюрьма
 
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