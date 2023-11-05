https://ukraina.ru/20231105/1050775536.html

Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент

Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент - 05.11.2023 Украина.ру

Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент

Республиканцы делают жесткие заявления по поводу России, чтобы показать, что президент США Джо Байден — слабак, который не осмеливается принимать серьезные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин

2023-11-05T04:45

2023-11-05T04:45

2023-11-05T04:45

новости

сша

украина

республиканцы

ядерное оружие

поставки

поддержка

россия

война

джо байден

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Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдену призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.Дело в том, что в России чрезмерно идеализируют Республиканскую партию США. Якобы она полностью состоит из трампистов, которые мечтают отказать в поддержке Украине, но это не так, рассказал политолог.Большая часть республиканцев состоит из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, добавил он.Подобные заявления надо воспринимать как часть внутриполитической борьбы в США. Они пытаются показать, что президент США Джо Байден — "хромая утка" и просто слабак, который не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, республиканцы, ядерное оружие, поставки, поддержка, россия, война, джо байден, ракеты