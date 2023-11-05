https://ukraina.ru/20231105/1050775536.html
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент - 05.11.2023 Украина.ру
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
Республиканцы делают жесткие заявления по поводу России, чтобы показать, что президент США Джо Байден — слабак, который не осмеливается принимать серьезные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2023-11-05T04:45
2023-11-05T04:45
2023-11-05T04:45
новости
сша
украина
республиканцы
ядерное оружие
поставки
поддержка
россия
война
джо байден
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Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдену призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.Дело в том, что в России чрезмерно идеализируют Республиканскую партию США. Якобы она полностью состоит из трампистов, которые мечтают отказать в поддержке Украине, но это не так, рассказал политолог.Большая часть республиканцев состоит из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, добавил он.Подобные заявления надо воспринимать как часть внутриполитической борьбы в США. Они пытаются показать, что президент США Джо Байден — "хромая утка" и просто слабак, который не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, республиканцы, ядерное оружие, поставки, поддержка, россия, война, джо байден, ракеты
Новости, США, Украина, республиканцы, Ядерное оружие, поставки, поддержка, Россия, война, Джо Байден, ракеты
Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
Республиканцы делают жесткие заявления по поводу России, чтобы показать, что президент США Джо Байден — слабак, который не осмеливается принимать серьезные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер в письме к президенту США Джо Байдену призвали поставить на Украину еще больше дальнобойных ракет ATACMS для обстрелов всей территории Крыма.
Дело в том, что в России чрезмерно идеализируют Республиканскую партию США. Якобы она полностью состоит из трампистов, которые мечтают отказать в поддержке Украине, но это не так, рассказал политолог.
Большая часть республиканцев состоит из таких "ястребов", которые выступают не за отказ от поддержки Украины, а чтобы деньги тратились более эффективно и России было нанесено стратегическое поражение, добавил он.
"Сенатор [США] Роджер Уикер, к примеру, призывал не бояться использовать тактическое ядерное оружие на Украине и отправить туда воинский контингент", - подчеркнул Блохин.
Подобные заявления надо воспринимать как часть внутриполитической борьбы в США. Они пытаются показать, что президент США Джо Байден — "хромая утка" и просто слабак, который не осмеливается принимать такие жесткие решения против России, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь