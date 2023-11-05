https://ukraina.ru/20231105/1050771623.html

Богдан Безпалько: Если США навяжут нам "Минск-3", России придется проводить еще одну СВО на Украине

Богдан Безпалько: Если США навяжут нам "Минск-3", России придется проводить еще одну СВО на Украине - 05.11.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Если США навяжут нам "Минск-3", России придется проводить еще одну СВО на Украине

США рассчитывают купировать конфликт на Ближнем Востоке, а затем вернуться на Украину и развязать новую войну, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

2023-11-05T04:11

2023-11-05T04:11

2023-11-05T04:11

интервью

сша

россия

украина

сво

авдеевка

владимир путин

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ заявил, что США задумали смену элит на Украине для борьбы с коррупцией.- Богдан Анатольевич, можно ли уже сейчас обозначить контуры процесса смены властной элиты на Украине?- Есть признаки того, что намечается изменения формата отношений. Возможно, США стремятся к заморозке, чтобы вести войну все-таки на один фронт – это Ближний Восток. Перенаправить туда полностью финансовые и военные потоки и иметь возможность отказаться от Украины на какое-то время. Вероятно, именно этим вызваны статьи Залужного в Economist и 14 пунктов предвыборной программы Арестовича*, которые он разместил в своем ТГ-канале.То есть нам навязывают Минск-3. Нам хотят навязать заморозку. Наступает предвыборная эпоха и в США, и в России, и, вероятно, на Украине. И перед выборами Байдену не хочется потерпеть несколько поражений, или даже одно, пусть и не очень масштабное. Ему нужна передышка, для этого нам предлагают Минск-3.В статье Залужного говорится, что война приобретает позиционный характер, не хватает боеприпасов, нужна передышка. Что можно заметить из 14 пунктов Арестовича? Там много популизма, абсурдных положений. Вроде разрешений на выезд мужчин с Украины в обмен на обещание службы в армии. Но там тоже есть стремление к передышке: "мы вступим в НАТО, но будем добиваться возвращения территорий политическим путем".Есть опасения Запад ввиду полного провала украинского наступления, что Россия сама может перехватить военную инициативу и навязать ее Украине и Западу. То есть, что они потерпят военное поражение на территории Украины. А это вполне возможно. За последние пять месяцев никаких успехов ВСУ нет, погибло 90 тысяч человек, людей набирают в армию посредством охоты, техника израсходована, новую искать негде. Все это говорит о необходимости "Минска-3".Очень надеюсь, что "Минск-3" никто заключать не будет. Это обесценит наши жертвы на протяжении полутора лет конфликта. Это не мое мнение, это мнение народное. И как элегантно выразился президент Путин (о Минских соглашениях - Ред.), нас несколько раз обманули, давайте же не допустим, чтобы нас обманули в третий раз.Почему сейчас с таким трудом штурмуют Авдеевку? Не потому что солдаты ВСУ на этом участке особенно мужественные, а потому что с 2014 года там строили гигантский укрепрайон. Насыщали его средствами огневой поддержки, строили подземные ходы, похлеще, чем у ХАМАС. В течение восьми лет все это превращали в район будущих боевых действий. Если нам навяжут "Минск-3", то через какое-то время придется проводить еще одну специальную военную операцию. И опять нести потери, потому что за эти годы Украину насытят вооружениями, наемниками, деньгами, боеприпасами, проведут очередную ротацию военнослужащих.Будет время, чтобы купировать конфликт на Ближнем Востоке и вернуться к украинскому. Эксперты считают, что конфликт на Ближнем Востоке затянется на 9-12 месяцев. Это шикарное время, чтобы нам начать движение на фронте, когда боеприпасы, которые предназначались Украине, перенаправлены в Израиль. Это замечательно, но это условие, которое не будет действовать постоянно. У нас есть временной лаг на несколько месяцев.- Какие у нас есть военно-технические возможности прорвать фронт?- Фронт держится благодаря некоторым точкам. Если падет Авдеевка, фронт обрушится. Дальше степь, по которой мы можем катиться до Одессы. В этом случае ВСУ потерпят масштабнейшее поражение. На ряде направлений ВСУ сжигают свои последние резервы. Тактика, за которую нас критиковали, себя оправдала. Мы перешли к обороне, сделали Днепр линией разграничения. О нашу линию обороны разбились 90 тысяч человек и все резервы и вся западная техника, которую передали ВСУ. Когда она вся разобьется в полный хлам, мы сможем перейти в наступление.Крупные города мы сможем обходить, обхватывая их и беря в кольцо. Когда мы дойдем до Одессы, отрежем Украину от Черного моря, выйдем на границу Приднестровья, к запасам боеприпасов, кстати. Отрежем Украину от экономических и логистических путей, тогда оставшаяся Украина задохнется сама от экономической и логистической безысходности. И тогда, может быть, мы будем вести переговоры. Не с Зеленским и теми, кто его может сменить, а с теми, кто им управляет непосредственно из Вашингтона, Брюсселя и других славных городов Западной и Восточной Европы.- А мы не преувеличиваем готовности Запада продолжать снабжать Украину? Ведь недавняя статья Саймона Шустера в Time рассказывает по сути об усталости Запада от украинской проблемы, и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами призналась в том же.- Давайте посмотрим ретроспективно на 20 лет назад. В 1999 году через Украину прокачали 155 млрд кубометров газа. Все были довольны. Европейцы получили массу дешевого топлива, мы получили деньги за это сырье, Украина получила деньги за транзит. Никакой экономической целесообразности в удушении отношений с Россией не было, ни после Оранжевого путча в 2004 году, ни после Евромайдана в 2014-15 годах. Не было экономических предпосылок, поэтому рассчитывать на благоразумие европейцев не стоит.Введя 15 тысяч санкций против России, они всего лишь разрушили свою экономику и деиндустриализируют себя. Немцы спокойно смотрели, как взорвали "Северный поток", который снабжал их экономику и делал ее самой конкурентоспособной в Европе. Да, там есть усталость от Украины и Зеленского, кормить, финансировать, посылать вооружение, но это не значит, что они не будут это делать и дальше.Кто управляет, тот и определяет политику, а управляют из Вашингтона. Вашингтон уже сейчас может считать, что некоторых целей он достиг. Вашингтон загрузил свой ВПК на многие десятки лет вперед, почти полностью уничтожил ЕС как экономического конкурента. Вашингтон разрушает Россию путем постоянно действующего очага конфликта рядом с ней. Даже если мы сейчас займем всю территорию бывшей УССР, нам придется тратить огромные ресурсы, чтобы обеспечивать этих людей социальными благами, восстанавливать инфраструктуру, купировать террористические поползновения. Мы будем себя ослаблять, а США получать косвенную выгоду. Чем больше нестабильности, войны, хаоса в восточном полушарии, тем для США лучше.А европейцы – лишь инструмент в иерархии, где они более привилегированные, Украина – менее. Что касается самого Зеленского, то его мало кто будет спрашивать, но какую-то помощь Украина все равно получает. Но сейчас оказалось, что Израиль – люди первого сорта, а Украина – люди второго сорта.- Наши эксперты применительно к США употребляют выражение "дряхлеющий гегемон". Потянет ли западный мир конфликты на Ближнем Востоке в перспективе на Тайване и Украину, даже если там конфликт будет поставлен на паузу, ведь война требует огромного количества боеприпасов, а те в свою очередь – производственных мощностей? Хватит ли экономических ресурсов?- Денег у Запада хватит. Но даже если есть много денег, сразу построить с нуля завод по производству 155-мм снарядов невозможно, поэтому США хотят разнести все эти конфликты во времени, последовательно их выстроить. Для этого нам и навязывают "Минск-3"."Давайте жить мирно, повоюем когда-нибудь потом, когда построим заводы по производству снарядов, когда Rheinmetall построит танковый завод на Украине". Вот, Арестович* мечтает выстроить военно-техническое сотрудничество с Румынией и Польшей. Наверно, потому что к этим странам есть сухопутные коридоры, которые для России неподконтрольны.За 9 месяцев или полтора года погасим конфликт в Израиле, нивелируем роль Китая в деле умиротворения Ирана, разрушим все его логистические цепочки, "Один пояс – один путь", потом вернемся на Украину. Закончим здесь, а потом перейдем на Тайвань.Так что здесь возможности для США есть. Гегемон – не дряхлеющий. Он попал в ситуацию, когда его гегемонию стали оспаривать в массовом порядке. Россия бросила открытый вызов. Китай – вызов гораздо более серьезный. Но не такой яркий, демонстративный, он еще не перешел в стадию военного конфликта.Хотя многие аналитики говорят, что США войдут в военное противостояние с Китаем в 2027 – 2034 годах. Это большой период времени, за который США в лице своего военно-политического руководства попытаются вернуть свою гегемонию как на Украине, так и на Ближнем Востоке.Сейчас Европейский союз все больше попадает под влияние США. Несмотря на все ворчание и усталость, Европа становится колонией США. В какой-то степени – привилегированная с более-менее высоким уровнем жизни.- ВСУ сосредоточили 120-тысячную группировку на границах с Белоруссией. Означает ли это, что Киев планирует расширить зону конфликта?- Думаю, это купирование возможностей очередного проникновения на территорию Украины со стороны Белоруссии. Но если Украина начнет военные действия против Белоруссии, для России это будет подарком. Потому что мы сможем задействовать как протокол ОДКБ, так и обрушится на территорию Украины со стороны Белоруссии. Военных возможностей для этого у нас достаточно. Другое дело, если начнут поджигать всю Восточную Европу, тогда последствия будут непредсказуемыми.- В 1945 году знамя победы над рейхстагом ознаменовало конец Третьего рейха и победу советского народа. Как должна выглядеть победа в СВО?- Победа в СВО для России – это ликвидация украинского государства, включение части территории непосредственно в состав России и создание марионеточного государства на оставшейся территории. Может быть, какие-то территории следует отдать Польше, пусть они вступят в Евросоюз. Но государство, которое превратилось в инструмент антироссийской политики, должно быть ликвидировано.- То есть взятие Киева сейчас равно взятию Берлина?- Возможно. Я вспоминаю условия Вечного мира между Московской Русью и Речью Посполитой, когда граница прошла чуть западнее Киева. Мы не знаем будущих границ, это определяется международной обстановкой и внутренней обстановкой, кстати, тоже. Это победа для России. Для Украины и для Запада победа – это распад России, уничтожение русского государства. Полный сход России с исторической арены.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, россия, украина, сво, авдеевка, владимир путин