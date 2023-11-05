https://ukraina.ru/20231105/1050771013.html

Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ

Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру

Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ

Судя по тому, что сейчас заявляют американские власти, все успехи России в украинском конфликте (включая взятие чего угодно) на ближайшие месяцы получили статус тактических. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру

2023-11-05T05:30

2023-11-05T05:30

2023-11-05T05:30

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.В частности, в районе Артемовска перед нами стоит прямо тактическая-тактическая задача (привет Джону Кирби). Нам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли, отметил эксперт.В целом в ходе СВО с российской стороны идет давление практически по всей линии фронта (Купянск, Артемовск, Авдеевка, Угледар). Все эти наши действия на указанных направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, сша, россия, артемовск, всу, украина