https://ukraina.ru/20231105/1050771013.html
Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ
Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ - 05.11.2023 Украина.ру
Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ
Судя по тому, что сейчас заявляют американские власти, все успехи России в украинском конфликте (включая взятие чего угодно) на ближайшие месяцы получили статус тактических. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2023-11-05T05:30
2023-11-05T05:30
2023-11-05T05:30
новости
сво
сша
россия
артемовск
всу
украина
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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.В частности, в районе Артемовска перед нами стоит прямо тактическая-тактическая задача (привет Джону Кирби). Нам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли, отметил эксперт.В целом в ходе СВО с российской стороны идет давление практически по всей линии фронта (Купянск, Артемовск, Авдеевка, Угледар). Все эти наши действия на указанных направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432661_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_09dbf5bebba91b10af81883917ad2adf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, сша, россия, артемовск, всу, украина
Новости, СВО, США, Россия, Артемовск, ВСУ, Украина
Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ
Судя по тому, что сейчас заявляют американские власти, все успехи России в украинском конфликте (включая взятие чего угодно) на ближайшие месяцы получили статус тактических. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.
В частности, в районе Артемовска перед нами стоит прямо тактическая-тактическая задача (привет Джону Кирби). Нам нужно снять давление с города, которое ВСУ пытаются оказывать с того момента, как они его потеряли, отметил эксперт.
"Мне вообще кажется, что лично для Зеленского этот город стал фетишем. Никакого, даже оперативного, значения Артемовск не имеет, поскольку контроль над ним не открывает дорогу ни в одну из сторон: с российской стороны за ним созданы укреплённые линии, а с украинской на возвышенности находится Часов Яр и другие населенные пункты, которые запирают путь дальше", - уточнил Полетаев.
В целом в ходе СВО с российской стороны идет давление практически по всей линии фронта (Купянск, Артемовск, Авдеевка, Угледар). Все эти наши действия на указанных направлениях можно трактовать как подготовку к крупной наступательной операции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.