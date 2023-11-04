https://ukraina.ru/20231104/1050766797.html

Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в Газе - 04.11.2023 Украина.ру

Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в Газе

Антониу Гутерреш заявил, что потрясён сообщениями об ударе Израиля по колонне машин скорой помощи в секторе Газа

2023-11-04T06:59

2023-11-04T06:59

2023-11-04T07:00

новости

антониу гутерреш

оон

палестино-израильский конфликт

сектор газа

палестина

израиль

обстрелы

военные преступления

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, несколько бойцов ХАМАС были уничтожены.По его словам, террористическую атаку, совершённую в Израиле ХАМАС, убийства, увечья и похищения женщин и детей, также не возможно забыть. А все заложники, удерживаемые в Газе боевиками ХАМАС, "должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".В то же время, напомнил генсек ООН, в секторе Газа сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Вот уже почти месяц гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и вынуждают с помощью бомбардировок покинуть дома."Это должно прекратиться… Нигде не безопасно. Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня", - подчеркнул он, потребовав соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения и медицинских работников.Ранее о своём "потрясении" атакой на машины скорой помощи в секторе Газа заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более девяти тысячи человек, более 32 тысяч получили ранения. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.В Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.

https://ukraina.ru/20231031/1050661923.html

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новости, антониу гутерреш, оон, палестино-израильский конфликт, сектор газа, палестина, израиль, обстрелы, военные преступления