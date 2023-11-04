Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в Газе
06:59 04.11.2023 (обновлено: 07:00 04.11.2023)
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Антониу Гутерреш заявил, что потрясён сообщениями об ударе Израиля по колонне машин скорой помощи в секторе Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС. По данным израильских военных, несколько бойцов ХАМАС были уничтожены.
"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие", - заявил Гутерреш.
По его словам, террористическую атаку, совершённую в Израиле ХАМАС, убийства, увечья и похищения женщин и детей, также не возможно забыть. А все заложники, удерживаемые в Газе боевиками ХАМАС, "должны быть немедленно и безоговорочно освобождены".
В то же время, напомнил генсек ООН, в секторе Газа сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Вот уже почти месяц гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и вынуждают с помощью бомбардировок покинуть дома.
"В страну поступает недостаточно продовольствия, воды и лекарств. Топливо для электроснабжения больниц и водоочистных станций заканчивается. В убежищах БАПОР людей почти в четыре раза больше вместимости и они подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Магазины пусты", - сказал Гутерреш.
"Это должно прекратиться… Нигде не безопасно. Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня", - подчеркнул он, потребовав соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения и медицинских работников.
Ранее о своём "потрясении" атакой на машины скорой помощи в секторе Газа заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.
В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более девяти тысячи человек, более 32 тысяч получили ранения. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.
В Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.
Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.
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